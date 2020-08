Exclusief voor abonnees

Van een vrouw die België wou bombarderen tot een sjoemelende Tsjetsjeen: weer elf Syriëstrijders van hun nationaliteit beroofd

Guy Van Vlierden

10 augustus 2020

05u00

2

Er zijn weer elf Syriëstrijders van hun Belgisch paspoort beroofd. Allemaal Antwerpenaren ditmaal. Het merendeel volgelingen van Shariah4Belgium die al in 2013 of vroeger vertrokken. Maar ook een Tsjetsjeen die fraudeerde met zijn naturalisatie en van wie de Belgische kinderen nu in Egypte verblijven.