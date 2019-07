Van Dijck heeft “bewijsstukken om onschuld aan te tonen” en wil meewerken aan onderzoek TT

12 juli 2019

13u19

Bron: Belga 6 Volgens zijn advocaat Walter Damen kan Kris Van Dijck (N-VA), die gisteren ontslag nam als voorzitter van het Vlaams parlement, bewijzen dat hij onschuldig is in de kwestie rond vermeende sociale fraude. Van Dijck stapte gisteren op nadat P-Magazine uitpakte met mails en documenten die aantoonden dat Van Dijck was tussengekomen om een escorte aan een uitkering te helpen.

De vrouw in kwestie vroeg een tussenkomst van meer dan 25.000 euro bij het FSO, het fonds dat werknemers uitbetaalt wanneer ze nog achterstallig loon tegoed hebben van een onderneming die failliet is gegaan. De onderneming E-Media zou ‘escort Lynn’ op haar vraag enkel aangenomen hebben om haar later weer te kunnen ontslaan, zodat ze een werkloosheidsvergoeding zou kunnen opstrijken. Na het faillissement van E-Media klopte ze ook bij het FSO aan met de vraag om een extra som achterstallig loon en vakantiegeld.



Het was Kris Van Dijck die in 2014 toenmalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aanschreef met de vraag of er enige spoed achter het dossier van de vrouw gezet zou kunnen worden. De escortdame kreeg uiteindelijk meer dan 5.000 euro, maar volgens Peeters verliep die uitbetaling volledig onafhankelijk en was hij op geen enkele manier inhoudelijk tussengekomen.

“Geen enkel onrechtmatigheid”

Van Dijck blijft erbij dat hij niets onwettigs gedaan heeft. “Wij beschikken over de nodige stukken om dit aan te tonen. De heer Van Dijck wil zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken”, zegt zijn advocaat Walter Damen in een mededeling. Damen zegt dat Van Dijck zich er ten zeerste van bewust is dat hij een fout heeft gemaakt bij het verkeersongeval onder invloed. “Maar het verhaal omtrent de zogenaamde sociale fraude en ongeoorloofde tussenkomst inzake het dossier van de escorte wordt formeel tegengesproken.”

“De verdediging beschikt op dit ogenblik al over de nodige stukken om aan te tonen dat er zich in dat kader geen enkele onrechtmatigheid heeft voorgedaan. Deze stukken zullen indien nodig worden overgemaakt aan de bevoegde instanties. De heer Van Dijck zal dan ook zijn volle medewerking verlenen aan eventuele onderzoeken en alle vragen van de bevoegde instanties beantwoorden”, zegt zijn advocaat.

Damen vraagt voorts om de privacy van Kris Van Dijck te willen respecteren, in het bijzonder in het kader van elk mogelijk onderzoek. “Er zal dan ook geen verdere commentaar meer gegeven worden teneinde de sereniteit te herstellen.”

