Van Dijck had volgens toxicoloog 1,8 promille alcohol in bloed tijdens ongeval, maar moest pas 2,5 uur later blazen Delphine Vandenabeele Tommy Thijs Daimy Van den Eede

10 juli 2019

14u00

Bron: VTM NIEUWS, Gazet Van Antwerpen 136 Volgens toxicoloog Jan Tytgat moet Vlaams Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) op het moment dat hij dronken een ongeval veroorzaakte ongeveer 1,8 promille alcohol in het bloed gehad hebben. “Dat is het equivalent van toch al een negental standaardglazen alcohol”, zegt Tytgat. Vanmorgen bleek dat Van Dijck pas 2,5 uur na het ongeval heeft moeten blazen.

Van Dijck was vorige week na een lange werkdag blijven hangen in een plaatselijk café in zijn thuisgemeente Dessel. Nadat hij daar vertrokken was, reed hij rond 3 uur ‘s nachts een aanhangwagen aan. De eigenaar belde de politie, maar de lokale patrouille besliste een ander politiekorps op te trommelen om de alcoholtest af te nemen. Van Dijck staat als burgemeester zelf aan het hoofd van zijn eigen korps en de politie wilde zo elke schijn van partijdigheid vermijden.

De politiezone Geel werd gebeld, maar die was niet meteen ter plaatse. Uiteindelijk gebeurde de ademanalyse daardoor pas rond 5.25 uur 's morgens, goed 2,5 uur na het ongeval. Van Dijck had op dat moment 1,42 promille alcohol in zijn bloed. Eerder zei Van Dijck nog dat de patrouille uit Geel snel ter plaatse was.

De parlementsvoorzitter had tijdens het ongeval dus zo goed als zeker nog meer dan 1,42 promille in zijn bloed. “Die 2,5 uur zal maken dat ongeveer 2 standaardglazen alcohol verdwenen zijn uit het bloed door metabolisatie en excretie”, zegt toxicoloog Jan Tytgat aan VTM Nieuws. “Dat wil zeggen dat er ongeveer 0,4 promille moet bijgeteld worden als tijdscorrectie. Op het ogenblik van de feiten komen we dan op een resultaat van 1,8 promille. Om een idee te geven, dat is ongeveer het equivalent van toch al een negental standaardglazen.”

Alcoholslot verplicht boven 1,8 promille

Afhankelijk van de tijd waarop Van Dijck de alcohol heeft geconsumeerd, kan dat aantal zelfs nog hoger hebben gelegen. Een lichaam breekt gemiddeld één standaardglas alcohol af in één tot anderhalf uur. In de veronderstelling dat Van Dijck tussen de 1 á 2,5 uur op café had gezeten, en met de 2,5 uur wachttijd erbij, komt een promillage van 1,42 neer op ongeveer 11 tot 12 glazen alcohol voor een gemiddelde man met een lichaamsgewicht van 80 kg.

Van Dijck komt er nu mogelijk met een minnelijke schikking vanaf, maar was bij een hoger alcoholgehalte sowieso voor de politierechter moeten komen. Dat is verplicht vanaf 1,5 promille. Bij een lagere hoeveelheid kan het parket beslissen enkel een minnelijke schikking voor te stellen. Wie bovendien boven de 1,6 promille zit, is zijn rijbewijs standaard voor 15 dagen kwijt. Een alcoholslot is verplicht vanaf 1,8 promille.

Van Dijck wilde zelf niet meer reageren bij VTM Nieuws omdat het onderzoek loopt. “Ik schaam me enorm”, reageerde hij eerder. “Dit had nooit mogen gebeuren.”

Bekijk ook: “I did it my way”: video opgedoken van zingende Kris Van Dijck voor hij café dronken verliet