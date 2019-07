Van Dijck blijft tot nader order parlementslid LH

11 juli 2019

17u06

Bron: VTM NIEUWS, Belga 1 Kris Van Dijck nam dan wel ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement, hij blijft tot nader order parlementslid. Dat zei N-VA-fractieleider Matthias Diependaele in een interview met VTM NIEUWS. "Kris was een gewaardeerd parlementslid. We geven hem de nodige rust om zich te beraden over het verder opnemen van zijn rol".

N-VA zal een nieuwe tijdelijke voorzitter voordragen, maar zal vandaag nog niet zeggen wie dat zal zijn. Morgen komt het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement bijeen. Diependaele wil op die vergadering nog niet vooruitlopen.



Volgens Diependaele heeft de N-VA geen druk gezet op Van Dijck om ontslag te nemen. "Door de commotie die is ontstaan, is hij zelf in eer en geweten tot de conclusie gekomen dat hij geen voorzitter meer kon zijn", zei Diependaele. Ook Vlaams minister-president Liesbeth Homans benadrukt dat Van Dijck zelf zijn ontslag heeft aangeboden. Zij gelooft niet dat dit verhaal het einde moet betekenen van Van Dijcks carrière. “Ik ken Kris al lang, hij spartelt altijd terug boven”, zei ze aan VTM NIEUWS.

Diependaele stelt dat het niet aan de partij is om te oordelen voer de persoonlijke levenssfeer van Van Dijck. "Wij zijn geen tribunaal". Partijvoorzitter Bart De Wever, die op missie is in Colombia, is intussen telefonisch op de hoogte gebracht van de beslissing van Van Dijck om ontslag te nemen.



Door het ontslag in Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter de facto voorzitter van het Vlaams Parlement. Dewinter is nu immers eerste ondervoorzitter. N-VA zal echter een andere voorzitter voordragen. "Het reglement bepaalt dat het aan de grootste fractie is om, zolang er geen regering is, een tijdelijke voorzitter voor te dragen".