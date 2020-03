Van diabetici tot astmalijders en rokers: zij lopen grootste risico op coronavirus KVDS

16 maart 2020

17u41 44 Het coronavirus is voor sommigen gevaarlijker dan voor anderen. Mensen met een verzwakt immuunsysteem bijvoorbeeld, maar ook chronisch zieken, astmalijders en zelfs rokers lopen een groter risico op complicaties als ze besmet zouden worden. Een overzicht.

Heel wat overheden in binnen- en buitenland hebben intussen lijsten opgesteld van mensen die extra moeten opletten in coronatijden. Zo wijst onze federale regering op haar speciale website rond het coronavirus om voorzichtig te zijn in de buurt van:

- Personen ouder dan 65 jaar

- Diabetici

- Personen met hartaandoeningen

- Personen met longaandoeningen

- Personen met nieraandoeningen

- Personen met een verzwakt immuunsysteem: daarbij gaat het onder meer om kankerpatiënten en mensen met een auto-immuunziekte (zoals reumatoïde artritis, waarbij het slijmvlies in gewrichten ontsteekt, lupus en multiple sclerosis (MS))

Daar blijft het niet bij, want er is ook een verhoogd risico voor:

- Mensen met een hoge bloeddruk

- HIV-patiënten

- Iedereen die ooit een orgaan- of beenmergtransplantatie onderging

- Astmapatiënten (daar zijn er volgens een telling uit 2014 een miljoen van in België)

- Rokers (die door de gevolgen van sigaretten een minder goed immuunsysteem hebben)

- Passieve rokers (om dezelfde reden als rokers)

Deze mensen lopen niet alleen een groter risico op een besmetting met het virus, ze kunnen er ook langer over doen om er weer vanaf te raken én ernstigere complicaties ervaren.

Lees ook:

Hoe weet u of u mogelijk besmet bent?

Ook alle buitenspeeltuinen moeten dicht

Politicoloog Carl Devos haalt snoeihard uit naar politiek akkoord: “Vreselijk cynisch, politiek bedrog” (+)

Bekijk ook:

Niet-essentiële reizen naar EU tijdelijk opgeschort