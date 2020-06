Van “dergelijke bijeenkomsten kunnen niet” tot “niet het moment om feestjes te houden”: boze reacties op massabijeenkomsten in Brussel LH PVZ

21 juni 2020

16u12

Bron: Belga, Twitter 18 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zegt dat bijeenkomsten zoals op het Flageyplein in Elsene afgelopen nacht niet kunnen en de zware inspanningen die de bevolking al deed om het nieuwe coronavirus in te dijken in gevaar brengen. Ook viroloog Marc Van Ranst, interfederaal woordvoerder Yves Van Laethem, Brussels minister-president Rudi Vervoort en microbioloog Emmanuel André zijn niet opgezet met de beelden.



De politie moest in de nacht van zaterdag op zondag tussenkomen in Elsene en in Anderlecht. In Anderlecht waren zowat vijfhonderd mensen samengekomen met drank en muziek rond een groot vuur. In Elsene bouwden vele honderden dan weer een feestje aan het Flageyplein. Van mondmaskers of afstand houden was geen sprake.

Christos Doulkeridis (Ecolo), de burgemeester van Elsene, is niet van plan om een nieuwe samenscholing in zijn gemeente zondagavond toe te laten, zegt hij op Twitter. Maar hij vreest wel dat een kordaat optreden van de politie het probleem enkel maar zal doen verschuiven. “Vanaf vanavond zal geen enkel evenement getolereerd worden”, zegt hij in een tweet.

Ni #Flagey ni #Ixelles ni toute autre commune ne peut accepter un tel non respect des règles de distanciation physique que celles connues cette nuit. Irresponsable sur le plan sanitaire et non respectueux des habitants de nos quartiers. Aucun événement ne sera toléré dès ce soir Christos Doulkeridis(@ doulkeridis) link

Minister De Crem zegt op twitter dat hij "duidelijk overleg" heeft gehad met premier Wilmès en met minister-president Vervoort. "Allen op dezelfde lijn, dergelijke bijeenkomsten kunnen niet op dit moment en brengen zware inspanningen van de bevolking in gevaar. Oproep tot absolute burgerzin", aldus De Crem. “Gevaarlijk, verspreiden van virus is zo vlug gebeurd”, reageerde minister van Volksgezondheid Maggie De Block kort op Twitter.

Duidelijk overleg gehad met Premier @Sophie_Wilmes en MP Brussel @rudivervoort. Allen op dezelfde lijn, dergelijke bijeenkomsten kunnen niet op dit moment en brengen de zware inspanningen van de bevolking in gevaar. Oproep tot absolute burgerzin. #Flagey #Elsene Pieter De Crem(@ pieterdecrem) link

Gevaarlijk, verspreiden van virus is zo vlug gebeurd @be_gezondheid https://t.co/4ilUgqH9ym Maggie De Block(@ Maggie_DeBlock) link

Ook viroloog Marc Van Ranst is niet opgezet met de beelden van de feestende menigte aan het Flageyplein in Elsene vannacht. “Dit is nog niet het moment om dit te doen”, benadrukte hij zondagmiddag in VTM NIEUWS. Omdat het bovendien niet de eerste keer was deze week, vindt hij dat ook de politie meer zou moeten doen. “Dat is al een aantal dagen aan de gang deze week. Als politie moet je dat weten en proberen te voorkomen dat daar zoveel volk bijeenkomt. Dus iets vroeger optreden”, oordeelt hij.

Waar waren deze mensen, hebben ze van de voorbije maanden niets onthouden? Viroloog Marc Van Ranst

Ook voor de feestvierders zelf heeft Van Ranst weinig begrip. “Waar waren deze mensen, hebben ze van de voorbije maanden niets onthouden?”, wierp hij nog op. “We hebben nog altijd meer gevallen per dag dan bijvoorbeeld in Peking, waar men zich ernstige zorgen maakt en nieuwe maatregelen neemt.”

Hetzelfde geluid is te horen bij Yves Van Laethem, de Franstalige interfederale woordvoerder. “Wat er in Elsene en Anderlecht is gebeurd, is het tegengestelde van wat we willen”, zei hij zondag op RTL-TVI. “Honderden personen dicht bij mekaar, die praten en zingen, zonder mondmaskers, die hun handen niet kort voordien gewassen hebben. Dit is het prototype van wat we proberen te vermijden, maar wat je vaak ziet als je door Brussel wandelt, met redelijk volle terrassen.”

Emmanuel André: “Niet moment om feestjes te houden”

Emmanuel André, de voorganger van Van Laethem, verwijst zondag op Twitter naar Duitsland, waar het reproductiegetal van het coronavirus, dat is de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, gestegen is tot 1,79. “Een eerste alarmsignaal dat alle Europese landen er moet aan herinneren dat de epidemie van elke gelegenheid gebruikmaakt om opnieuw aan kracht te winnen. Dit is niet het moment om feestjes te houden”, aldus de wetenschapper. Virologen wijzen erop dat de reproductiewaarde onder 1 moet blijven om de uitbraak van het coronavirus onder controle te houden.

L’Allemagne fait face à un premier signal d’alerte sérieux qui devrait rappeler à tous les pays européens que l’épidémie à COVID-19 profitera de chaque opportunité pour reprendre de sa force. C’est pas le moment de faire la fête... on y perdrait beaucoup! https://t.co/tWkzIRZQnI Emmanuel André(@ Emmanuel_microb) link

Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort vraagt “met aandrang” dat de beperkingsmaatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus gerespecteerd worden. “De versoepeling mag absoluut niet leiden tot onachtzaamheid. Ik roep op tot burgerzin. We moeten met zijn allen de maatregelen blijven volgen, om een heropleving van de eerste fase te vermijden. Bijeenkomsten met meer dan tien mensen waarbij fysieke afstand niet mogelijk is, moeten te allen tijde vermeden worden”, zegt Vervoort.

Onze horecasector doet al het mogelijke om de regels te volgen en nu opnieuw dit Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen-topman Matthias De Caluwe spreekt op Twitter van “intriest gedrag”. “Onze horecasector doet al het mogelijke om de regels te volgen en nu opnieuw dit! Getuigt echt van weinig respect en solidariteit in deze moeilijke tijden. Stemt tot nadenken”, schrijft hij nog.

Intriest gedrag... Onze #horecasector doet al het mogelijke om de regels te volgen en nu opnieuw dit! Getuigt echt van weinig respect en solidariteit in deze moeilijke tijden. Stemt tot nadenken ... https://t.co/eos3ohJvCr Matthias De Caluwe(@ DeCaluwe_M) link

