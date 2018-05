Van der Maelen: "Israël pleegt staatsterreur, België moet de staat Palestina erkennen" SVM

15 mei 2018

14u23

Bron: Belga 86 "Israël pleegt staatsterreur op de Palestijnse betogers in Gaza. En daarom moeten zoveel mogelijk landen in de EU -België op kop- de tweestatenoplossing redden door Palestina te erkennen als staat." Dat zegt sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen als reactie op de uitspraken van de Israëlische ambassadrice in ons land. Zij noemde de Palestijnse dodelijke slachtoffers "terroristen".

Bij gewelddadige confrontaties tussen het Israëlische leger en Palestijnse betogers aan de grens met Gaza vielen gisteren zeker 55 doden, allemaal Palestijnen. Onder de slachtoffers waren ook acht kinderen. Simona Frankel, de Israëlische ambassadrice in België, noemt die slachtoffers allemaal "terroristen" omdat ze gestuurd worden door "de terroristische organisatie Hamas". "Die offert hen op voor een mediaoorlog", klonk het vandaag bij de RTBF.

Groen en CD&V vragen dat de regering haar op het matje roept, maar dat gaat voor Dirk Van der Maelen (sp.a) nog niet ver genoeg. Hij wil dat Frankel gehoord wordt in de Commissie Buitenlandse Zaken over de kwestie. "Zij zegt dat de slachtoffers terroristen zijn. Ik heb daar eerlijk gezegd nog geen bewijs van gezien", zegt Van der Maelen. "Waar ik wel bewijs voor zie, is terreur door Israël. Een land dat op ongewapende betogers schiet, dat heeft een naam: staatsterreur."

"Initiatief nemen"

De sp.a'er vindt het goed dat premier Charles Michel een onafhankelijk onderzoek vraagt, maar wil nog verder gaan. "De situatie is er gekomen door unilaterale actie van de VS, namelijk de verhuis van hun ambassade naar Jeruzalem. De Europese Unie moet nu de tweestatenoplossing voor Israël en Palestina redden, ook door een unilateraal optreden: Palestina erkennen als staat."

De Europese Unie op zich kan geen staten erkennen, die bevoegdheid ligt bij de nationale regeringen. "Maar zoveel mogelijk landen moeten dat doen, en België kan daarvoor het initiatief nemen."

De Roover: "Begrip voor beide zijden"

N-VA-Kamerlid Peter De Roover heeft "begrip voor beide zijden" in het conflict aan de Gazastrook. "Als er doden vallen, moeten er altijd rode lichten aanspringen. Maar we moeten ons behoeden voor reacties die het geweld nog verergeren en het onderzoek afwachten", vindt hij.

"Men zal mij niet verleiden om voorgekauwde waarheden te vertellen. Ik ken het verhaal aan beide zijden en ik begrijp het ook van beide zijden."

Voor de N-VA'er is het nu vooral belangrijk dat de waarheid aan het licht komt. "We zitten in een propagandaoorlog, waarin beide partijen zich voordoen als het slachtoffer van de ander. Een onafhankelijk internationaal onderzoek is het minste wat hier moet gebeuren."

"Als daaruit blijkt dat een van beide partijen het internationaal recht met de voeten heeft getreden, dan moeten er gevolgen zijn", vindt de N-VA-politicus. "Dat kan ook Hamas zijn door bijvoorbeeld burgers in te zetten. De spanningen nemen op dit ogenblik alleen maar verder toe, dat moet ons allemaal bezorgd maken."

Het voorstel van Van der Maelen om de staat Palestina te erkennen, vindt De Roover voorlopig geen goed idee. "Mijnheer Van der Maelen is niet de man die op de feiten wacht. Wij zijn ook voor een tweestatenoplossing en alles wat we daarvoor kunnen doen moet ook gebeuren. Maar nu moeten we vooral vermijden dat het geweld nog erger wordt."

Aan de uitspraken van de Israëlische ambassadrice besteedt De Roover niet al te veel aandacht. "Het mag niet verbazen dat een ambassadrice haar eigen nationale verhaal vertelt. Dat is haar opdracht en functie. Al is de inhoud ervan natuurlijk nog iets anders."