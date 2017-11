Van Den Driessche: "Ze werken aan coalitie tegen N-VA" 16u15

Volgens kandidaat-burgemeester Pol Van Den Driessche (N-VA) wordt er ook in Brugge gewerkt aan een coalitie tegen N-VA.

"Ik vrees dat er in veel steden - dus ook in Brugge - gewerkt wordt aan coalitieakkoorden met als één doel: de N-VA erbuiten houden", zegt hij in De Meulemeester in Debat op VTM.



Van Den Driessche zegt dat hij met elke partij wil samenwerken, ook met de sp.a van burgemeester Renaat Landuyt. Anderzijds mist hij een visievan het huidige stadsbestuur en wil hij een nieuwe wind door Brugge laten waaien.