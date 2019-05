Exclusief voor abonnees Van de moordreeks tot de internering Hoe Kim De Gelder de tien jaar sinds zijn gruweldaden doorbracht Luc Beernaert

24 mei 2019

14u59 0 “Ik kom voor inlichtingen”, zegt Kim De Gelder. Het is vrijdagochtend 23 januari 2009, vijf na tien en de jongeman richt zich tot de kinderverzorgster aan de zij-ingang van kinderdagverblijf Fabeltjeskrant in Sint-Gillis-Dendermonde. De dan 20-jarige De Gelder, het gezicht wit geschminkt en zijn haren rood gekleurd, steekt de verzorgster neer, dringt het kinderdagverblijf binnen en begint in het wilde weg kinderen te stekken met twee messen. Twee jongetjes van amper 9 maanden oud en de 54-jarige verzorgster overleven de steekpartij niet.

Een week eerder stak De Gelder de 72-jarige boerin Elza Van Raemdonck dood. Bij haar had hij zich aangemeld als watercontroleur.

Vier jaar later wordt De Gelder tot levenslang veroordeeld nadat hij schuldig werd bevonden aan vier moorden en 25 moordpogingen. Vandaag beslist de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM), onderdeel van de strafuitvoeringsrechtbank, dat De Gelder geïnterneerd wordt. Volgens experts is hij ‘100% schizofreen’.

Van moordreeks tot internering: de onverkwikkelijke geschiedenis van een jongeman die al tien jaar in volslagen isolement leeft en als motief voor zijn moordlust slechts één zinnetje schreef in een brief aan zijn advocaat: “Omdat ik wilde bewijzen dat ik het aankon om iemand te vermoorden.”

