Van Damme: “We zijn aan tweede coronagolf begonnen” HLA

14 juli 2020

23u32

Bron: VTM Nieuws 0 Volgens epidemioloog Pierre Van Damme is er een tweede coronagolf begonnen in Europa. “Op een toenemend aantal plaatsen in Europa nemen de besmettingen toe”, zegt hij in VTM Nieuws. “Het lijkt alsof we weer de controle kwijt zijn. Tot een paar weken geleden waren we vrij goed bezig, en was de epidemie vrij goed onder controle in gans Europa”, maar nu lijkt het tij dus gekeerd.

Volgens Vandamme heeft dat alles te maken met het niet toepassen van de versoepelde maatregelen, of met het te snel versoepelen ervan. “We staan nu voor een uitdaging om dat terug onder controle te krijgen”, klinkt het.

“We moeten met z’n allen beseffen dat we de maatregelen heel strikt moeten opvolgen, of we hypothekeren binnenkort alles wat we gewonnen hebben”, vervolgt hij. Van Damme pleit er dan ook voor dat Sciensano opnieuw de dagcijfers publiceert, naast het zevendaags gemiddelde. “Toen we in de staart van onze eerste golf zaten, was dat gemiddelde prima. Dan zag je dat systematisch afnemen, nu zien we dat terug toenemen”, aldus Van Damme. Volgens de epidemioloog is het dagcijfer een belangrijk signaal voor de burger, dat een beter zicht geeft op de huidige situatie. “We zitten nu al een paar dagen boven de 100 besmettingen, dit is meteen een signaal: ‘het is niet weg’”.



Het belangrijkste advies van Van Damme aan de politici en experts die morgen samenzitten tijdens een nieuwe Nationale Veiligheidsraad: “Laat alle maatregelen zoals ze zijn. Zorg dat de maatregelen die er nu zijn uitgevaardigd, beter worden opgevolgd.”