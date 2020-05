Van Damme: “Studenten hoeven in grote auditoria geen mondmasker te dragen als ze examen maken” SVM

15 mei 2020

20u08

Bron: VTM Nieuws 16 Studenten zullen tijdens examens in grote auditoria geen mondmasker moeten dragen. Dat verklaarde epidemioloog Pierre Van Damme tijdens het VTM Nieuws. “Het masker is wel verplicht als ze in de ruimte binnenkomen, want dan kan die minimale afstand van 1,5 meter niet altijd gegarandeerd worden. Maar van zodra ze op hun stoel zitten, kan het afgenomen worden.”

Dat model kan op termijn doorgetrokken worden naar leerlingen in de klas. “Van zodra ze allemaal op hun plaats zitten en de leerkracht vooraan blijft staan, is er geen risico op transmissie meer. Bij een verhuis naar een ander klaslokaal moet het mondmasker dan wel weer opgezet worden.”

Jonge kinderen prutsen graag, houdt zo’n masker dan net geen extra risico in? “Het is een beetje dubbel: sommigen klagen dat zo’n masker moeilijk zit en komen inderdaad meer aan hun gezicht. Maar anderzijds is het ook een manier om niet met de vingers in de mond te komen. Uiteindelijk zal men er wel aan wennen.”

Van Damme wijst er ook nog eens op dat de cijfers van volgende week cruciaal worden. “We zien nu het volle effect van onze acht weken lockdown en mogen toch van een mooi resultaat spreken. Maar het effect van de versoepelingen van 4 en 11 mei zal nu pas in de statistieken opduiken.”

Lees ook: De slooptocht van het coronavirus in het lichaam: bijna geen orgaan blijft onberoerd (+)