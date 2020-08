Van Damme hekelt late Brusselse coronamaatregelen: “Het omdoen van een veiligheidsgordel op het ogenblik van de botsing” kv

12 augustus 2020

20u12

Bron: VTM Nieuws 8 Volgens e pidemioloog Pierre Van Damme komt de mondmaskerplicht in Brussel er te laat. Er had vorige week al ingegrepen moeten worden toen duidelijk werd dat het aantal besmettingen met het coronavirus in het Brusselse weer de hoogte inging. Dat zei hij vanavond in VTM Nieuws.



Brussel weigerde vorige week om zoals Antwerpen strenge maatregelen te nemen, hoewel de cijfers in stijgende lijn bleven gaan. Pas vandaag werd een mondmaskerplicht ingevoerd. Te laat, zegt Van Damme. De curve zal de komende dagen immers met zekerheid verder stijgen. Bovendien is de Brusselse mondmaskerplicht op dit moment niet meer genoeg: “Het is veel meer dan dat. We gaan ook moeten kijken hoe het gebeurt in de horeca en hoe de samenscholing gebeurt, want daar zit het virus op te wachten.”

Van Damme gelooft in sensibilisering, maar dringt ook aan op een duidelijk signaal van de overheid. “Ik zie die buurtwerkers inderdaad wijk na wijk de mensen proberen te overtuigen, maar soms heb je voor heel even heel duidelijke, kordate maatregelen nodig om die curve weer te doen ombuigen.”