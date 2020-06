Van Damme: “Bubbel van tien is relatief riskant omdat het elke week andere vrienden mogen zijn” Sven Van Malderen

03 juni 2020

17u29 120 De bubbel van vier wordt uitgebreid naar een bubbel van tien. Dat mogen bovendien elke week andere vrienden of familieleden zijn. En wie in die bubbel zit, hoeft zich niet altijd strikt aan de social distancing-regel te houden. Voor epidemioloog Pierre Van Damme was het even slikken toen hij die maatregel hoorde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Dit is relatief riskant. Aan de uitleg te horen, wordt het een grijze zone”, zei hij in de VTM-studio. “Enerzijds wordt terecht de nadruk gelegd op afstand houden, anderzijds zouden we toch mogen zondigen tegen die regel als we mensen thuis uitnodigen of op café of restaurant ontmoeten. Je geeft verantwoordelijkheid aan de mensen en dat is prima. Maar er is dus ook begrip als het niet zou lukken. Hier hadden we van de politiek toch meer duidelijkheid mogen verwachten. De ene persoon zal ‘liever niet’ zeggen, de andere zal denken dat hij ongelooflijke mogelijkheden krijgt om te gaan feesten. En dat is toch niet de bedoeling.”

“We hebben het met de experts goed overlegd”, reageert minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). “Er was een duidelijke vraag naar de uitbreiding van de sociale contacten. Je kon al met twintig mensen gaan sporten, dan is het logisch dat er ook op sociaal vlak meer moet kunnen. Nu kan je bijvoorbeeld ook met collega’s ‘s middags gaan lunchen.”

“Meer gespreid”

Cafés en restaurants moeten hun deuren sluiten om 1 uur, een uur langer dan eerst gedacht. Er mogen maximum tien personen aan de tafel en obers moeten een mondmasker dragen. “Daar zijn heel duidelijke richtlijnen vanuit de sector voor gemaakt”, aldus Van Damme. “Er worden inspanningen geleverd om dat volgens het boekje te doen. Door er nog een uur extra aan te plakken, kan het volk ook wat meer gespreid worden. Zo wordt het risico op contact verminderd, dat kan perfect draaien.”

Slecht nieuws voor discotheken

Fuiven en discotheken zijn vooralsnog niet aan de orde. “Daar is nog geen perspectief voor omdat het echt om samenscholing gaat”, aldus Van Damme. “Dat zou een cadeau zijn aan het virus en dan kan het in bepaalde omstandigheden heel snel circuleren. Grote evenementen, zoals festivals, discotheken en dancings gaan we nog een hele tijd moeten missen. Ze zijn sowieso verboden tot eind augustus, maar ik vrees dat zelfs die periode te vroeg komt.”

Voor huwelijken wordt er een uitzondering gemaakt. Vanaf 1 juni mogen er vijftig mensen uitgenodigd worden, later zullen weer honderd gasten welkom zijn. “Ik begrijp dat mensen die er iets groots van willen maken hun feest liever uitstellen, maar voor anderen kan dit wel een goede oplossing zijn. Er kan een receptie en banket georganiseerd worden volgens de horecaregels, dat is verdedigbaar als het zo gecontroleerd gebeurt. Als daar iets zou gebeuren, heb je natuurlijk snel de lijst van genodigden en kan de contacttracing van start gaan.”

Lees ook: Grenzen gaan open op 15 juni, dit zijn jouw opties per vakantieland (+)