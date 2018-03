Van Besien trekt bijzonder diverse Groen-lijst in Antwerpen, Almaci duwt PhT/TTR

11 maart 2018

16u43

Bron: eigen berichtgeving, belga 1 Twee maanden na het uiteenspatten van Samen heeft Groen zijn huiswerk voor de Antwerpse gemeenteraadslijst hermaakt. Wouter Van Besien is uiteraard kopman, gemeenteraadsleden Ikrame Kastit - net bevallen van een tweede kindje - en Joris Giebens staan op 2 en 3. De vierde en vijfde plaats gaan naar politieke nieuwkomers Yasmia Setta (24) en Omar Ba (44). Ze zijn onafhankelijke kandidaten. Onderaan duwt een ervaren vrouwelijk duo de lijst: nationaal voorzitter Meyrem Almaci en gemeenteraadslid Freya Piryns.

Groen debatteerde dit weekend in Berchem over de modellijst voor oktober. Die moest een mooie afspiegeling zijn van de grote diversiteit in Antwerpen. Veertig procent van de top-15 heeft allochtone wortels.

Campagneslogan van Groen wordt ‘Antwerpen kan dat’. De partij zet daarbij onder meer in op leefbaarheid, betaalbare huizen, en een vlotte mobiliteit. Het wil 'verbinden' en gaat voor parken bovenop een overkapte ring, alsook scholen waar heel de buurt terechtkan. De partij wil zich inzetten voor "creatieve en toekomstgerichte ondernemingen, met jobs voor iedereen. “Omdat het aan ons, Antwerpenaren, is om af te rekenen met kinderarmoede, met ongezonde lucht en met verkeersonveiligheid”, aldus Van Besien. “Onze stad heeft altijd haar stempel gedrukt op de economie, de politiek en de kunsten van ons land. We moeten weer de toon zetten, de lat moet hoger.”

Mieke Vogels staat niet in de top-15 en zal een steunende plaats krijgen. In tegenstelling tot het congres, in oktober, waar Samen werd goedgekeurd, is ze nu wel blij met het verhaal. “De lijst beantwoordt aan het Antwerpen van de 21ste eeuw. Ik hoop dat al die kandidaten als rolmodel andere burgers meetrekken. Als ik word verkozen, ga ik niet zetelen.”

Meyrem Almaci heeft geen ambitie voor een stedelijk mandaat. Over coalitiepartners spreekt ze zich niet uit. “We rijden onze eigen koers, we kijken niet links en niet rechts. Onder Samen is een streep getrokken. Maar we willen wel een progressieve coalitie. Ik denk dat het al eerder duidelijk genoeg is gezegd, ook door Bart De Wever: op stadsniveau liggen N-VA en Groen te ver uit elkaar.”