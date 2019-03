Van Besien reageert op uitspraak De Wever over ‘yogasnuivers’: “Hij zou beter geen groepen stigmatiseren” LH

19 maart 2019

22u12

Bron: VRT NWS 0 Fractieleider van de Antwerpse groenen Wouter Van Besien heeft in ‘Terzake’ gereageerd op de extra maatregelen die burgemeester Bart De Wever aangekondigd heeft om het drugsgeweld aan te makken. Hij staat achter die beslissing, maar volgens Van Besien moet er ook gewerkt aan preventie. “Wat we niet mogen doen, is bepaalde groepen in de hoek zetten”, reageerde hij op De Wevers verwijzing naar ‘yogasnuivers’.

“Ik erger mij rot aan de yogasnuivers die bijvoorbeeld opkomen voor luchtkwaliteit, maar er blijkbaar geen enkele moeite mee hebben dat ze een criminele keten in gang houden”, zei Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) eerder vandaag over het drugsgebruik in zijn stad.

“Ook de gebruikers moeten nadenken”, verduidelijkte de N-VA-voorzitter voor de camera’s van VTM Nieuws. “Ik vind het onbegrijpelijk dat partijen soms pleiten voor de legalisering van drugs, opkomen voor het klimaat, voor propere lucht, maar drugs dan niet erg vinden.”

De uitspraken kwamen er na een nieuwe ontploffing in de Biekorfstraat in Antwerpen-Noord, waarbij een explosief een wagen vernielde en nog verschillende andere voertuigen en de gevel van een woning beschadigde.

Systematische identiteitscontroles, extra politiepatrouilles en het uitbreiden van het cameratoezicht zijn de bestuurlijke maatregelen die meteen op het terrein zullen toegepast worden. Van Besien staat achter die maatregelen, maar vindt ook dat de agenten die in de buurt zullen worden ingezet aanspreekbaar moeten zijn voor de mensen.

Preventie

“De politiemensen moeten zich als partner opstellen van de mensen die daar wonen. De huidige politieleiding en burgemeester hebben een traditie om met interventieploegen te werken. Maar ze moeten er ook voor de bewoners zijn”, aldus Van Besien. Volgens hem moet er ook gewerkt worden aan preventie. “De vraag naar de drugs moet naar beneden”, aldus Van Besien. “Ik vind dat drugsgebruik, en zeker problematisch drugsgebruik, naar beneden moet.”

“Wat we niet mogen doen, en ik vind dat de burgemeester dat een beetje doet, is met de vinger gaan wijzen en groepen in de hoek gaan zetten.” Volgens Van Besien is de verwijzing naar ‘yogasnuivers’ door De Wever “een eufemisme voor de groenen en progressieven.” “De jongeren moeten zien dat ze niet allemaal in de criminaliteit terechtkomen. Zo werkt het niet. De schuldige hier is de drugsmaffia", aldus Van Besien nog.

