Van Besien: "N-VA stelt zich bijzonder arrogant op, van dat soort politiek moeten we af"

Groen-kopman en Samen-lijsttrekker Wouter Van Besien vindt dat de N-VA in Vlaanderen en Antwerpen op een weinig democratische manier aan politiek doet. "De N-VA gaat van dictaat naar dictaat." En dat moet veranderen, zo zei hij in het VTM Nieuws-programma Demeulemeester in Debat. Om de woningnood in Antwerpen aan te pakken, wil hij richtprijzen voor huurwoningen invoeren.

Van Besien wil met de lijst van Groen, sp.a en onafhankelijken de Antwerpenaar een duidelijke keuze geven, zo zei hij. "De N-VA gaat van dictaat naar dictaat, en dat is een groot democratisch probleem. De N-VA stelt zich als partij bijzonder arrogant op, we zien dat ook in Antwerpen. In verschillende dossiers neemt de N-VA beslissingen waar de coalitiepartners eigenlijk niet tevreden mee zijn."

"CD&V en Open Vld hebben bijvoorbeeld wel wat ambities rond fietsveiligheid, maar als N-VA zegt dat dat niet doorgaat, gaat het niet door", aldus Van Besien. "Die manier van politiek doen, daar moeten we vanaf."

Met zijn lijst Samen wil Van Besien naar eigen zeggen "op een open manier aan politiek doen, met de inwoners van Antwerpen". "Vandaag staat burgerinspraak niet hoog op het lijstje. Maar in een moderne democratie is het logisch dat je tijdens een bestuursperiode in interactie gaat met de inwoners."

"Veiligheid kinderen niet in gevaar brengen om twee minuten sneller te rijden"

Inhoudelijk wil Van Besien vooral inzetten op een ander mobiliteitsbeleid in Antwerpen. "Als 60 procent van de mensen vindt dat een zone 30 storend is in een stadsomgeving, dan stuit mij dat tegen de borst. Als burgemeester zal ik beschermend optreden tegen al wie bescherming nodig heeft, namelijk fietsers en kinderen. We gaan de veiligheid voor de fietsers en de schoolgaande jeugd echt niet in gevaar brengen om met de auto twee minuten sneller de stad uit te zijn."

Ook een ander woonbeleid staat hoog op de agenda. "We gaan daar een heel straffe strijd voeren. Er zijn heel veel singles en gezinnen die geen betaalbare huurwoningen of koopwoningen meer vinden." De Samen-kopman kondigde het programmapunt aan dat als het van hem afhangt, bij grote nieuwe ontwikkelingen minstens twee derde van de woningen betaalbaar zal moeten zijn. Ook is Van Besien voorstander van richthuurprijzen.

"In zo'n systeem van richthuurprijzen kan je per buurt op basis van de grootte en de kwaliteit van de woning berekenen wat een billijke prijs is, zowel voor huurder als verhuurder. Als je dat in kaart brengt in Antwerpen, dan geef je zowel verhuurder als huurder een instrument om tot een juiste prijs te komen. Daar kunnen we bijvoorbeeld premies aan koppelen vanuit de overheid."

"Hoofdstuk hetze rond Tom Meeuws is afgesloten"

Van Besien erkende dat de saga rond sp.a-kopman Tom Meeuws "een turbulente tijd" was, "maar we hebben dat hoofdstuk afgesloten". "Het was misschien gemakkelijker geweest enkel met Groen op te komen, maar ik geloof hier wel heel hard in. We gaan een heel interessante kiesstrijd krijgen waar de Antwerpenaren een duidelijke keuze krijgen. Ik ben niet de roeper, niet de ruziemaker, wel degene die naar oplossingen zoekt, iemand die een burgervader kan zijn. De Wever is polariserend en dat is niet gepast voor een burgemeester. Elke veralgemening neemt mensen mee die het wel goed bedoelen voor een gemeenschap of een stad."