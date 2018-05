Van Besien over voorstel leefloon: "De Wever duwt mensen verder in armoede" Rob Van herck HA SI

06 mei 2018

20u00

Bron: VTM NIEUWS, Belga 2003 N-VA Antwerpen wil raken aan het leefloon van niet-Nederlandstalige gezinnen die hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen. Wouter Van Besien, lijsttrekker van Groen in Antwerpen, wil ook meer kinderen in de kleuterklas krijgen, maar van het voorstel van N-VA is hij helemaal geen voorstander. "De Wever duwt mensen hiermee verder in de armoede. Het leefloon verminderen, brengt enkel extra problemen met zich mee: nog meer schulden, nog meer onbetaalde schoolrekeningen,..."

In verschillende steden hield N-VA vandaag een ledencongres, zo ook in Antwerpen. Daar lanceerde de Antwerpse afdeling enkele markante voorstellen. Als gezinnen, waar thuis geen Nederlands wordt gesproken, hun kinderen niet naar de kleuterschool sturen, wil De Wever raken aan hun leefloon.

"Dat is niet streng, maar noodzakelijk", zegt hij. "Zeventig procent van de 0- tot 9-jarigen in Antwerpen is van vreemde origine, vaak spreekt men thuis ook geen Nederlands en die ouders hebben het moeilijk om hun kinderen op school te begeleiden. Als die kinderen pas op de lagere school instappen, is het kalf vaak al half verdronken. Die kinderen moeten naar het kleuteronderwijs."

Als De Wever eens een maand op een leefloon probeert te overleven, zal hij zulke voorstellen nooit meer doen Wouter Van Besien (Groen)

Van Besien is helemaal geen voorstander. "Als De Wever eens een maand op een leefloon probeert te overleven, zal hij zulke voorstellen nooit meer doen", meent de Groen-politicus. "Ik krijg de indruk dat hij niet weet hoe laag dat leefloon ligt in ons land. Dat ligt onder de armoedegrens. Verdere sociale afbraak is dan ook nefast."

Van Besien stelt dat het ook bijzonder twijfelachtig is of het voorstel wettelijk is. Hij werpt daarentegen enkele "positieve maatregelen" op als alternatief, zoals huisbezoeken om mensen te stimuleren om hun kinderen naar de kleuterklas en de crèche te sturen, of het verlagen van de schoolplichtleeftijd.

Ook Antwerps sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels vindt dat N-VA moet investeren in een aanklampend beleid voeren in plaats van "enkel te straffen". Verder zegt ze nog dat De Wever zelf heeft bijgedragen aan de huidige problemen, maar dat ze wel blij is dat "burgemeester De Wever eindelijk ziet dat er moet worden ingezet op onderwijs, wonen en propere straten".

"Waarden van de verlichting"

Op het partijcongres legde De Wever ook nog de nadruk op het behoud van "de waarden van de verlichting". "Wie onze vrijheden en tradities omarmt, heeft hier absoluut een toekomst", stelde hij. "Dat betekent: kiezen voor gelijkheid tussen man en vrouw, holebirechten en de scheiding tussen kerk en staat." Daarbij haalde hij ook de kennis van het Nederlands aan als opstap naar een volwaardige deelname aan de samenleving.

Volgens De Wever staan die waarden momenteel onder druk, maar zal N-VA zich daar steeds tegen blijven verzetten. Hij verwees onder meer naar het gebruik van de thuistaal van anderstalige kinderen op school. "Onze scholen dreigen een waterzooi te worden, een verlengstuk van de huiskamer, de kinderen worden bevestigd in hun situatie en worden op die manier de kans ontnomen om op te klimmen", aldus De Wever. "Maar je plaats in de stad mag niet bepaald worden door keuzes die vóór jou werden genomen in het verleden, wel door de keuzes die je zelf maakt."

Woonblokken

De Wever wil daarnaast mensen die in een sociale woning voor overlast zorgen, uit hun huis laten zetten. Ook die maatregelen vindt de N-VA-voorzitter niet streng. "Dat is maar correct. In die woonblokken zijn er enkele mensen die liften saboteren en hun huisvuil uit het raam gooien. Je kan die verbaliseren, maar op een gegeven moment houdt het op en moet je zeggen: 'Je bent hier niet meer welkom'", zegt hij.

Metropool Antwerpen

Het thema van deze verkiezingen is voor N-VA dan ook veiligheid. Toch doen de laatste gebeurtenissen in Antwerpen vermoeden dat het op dat vlak niet goed gaat met de stad. "De criminaliteit is al met een kwart gedaald, tegen de verkiezingen misschien wel met dertig procent. Ook in de strijd tegen drugs boeken we vorderingen, maar dat is een harde strijd", zegt De Wever.

"Toch rollen er in andere steden, als Gent, geen granaten over straat, bij u wel", merkt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert op. Maar die vergelijking gaat voor De Wever niet op. "Een stad als Gent is niet te vergelijken met een metropool en havenstad als Antwerpen. Zo'n grote stad, een echte stad, brengt veel voordelen met zich mee, maar ook nadelen."

"Stadsmariniers"

De partij wil doorgaan met de "war on drugs" en de politie meer hulpmiddelen bieden om de strijd met (drugs)criminaliteit aan te pakken, zoals drones, bodycams en dashcams. Het cameranetwerk moet van 500 naar 1.000 camera's gaan en er zouden "stadsmariniers" op het toneel verschijnen: door de burgemeester aangestuurde aanspreekpunten per buurt met eigen bevoegdheden en middelen, die door mensen en diensten samen te brengen veiligheids- en leefbaarheidsproblemen structureel moeten oplossen.

"Campagnemodus"

"Vanaf vandaag gaan we echt in campagnemodus", zegt Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau. "In de pers lezen we dat de strijd eigenlijk al gestreden is en we de overwinning al op zak hebben, maar we mogen niet achterover leunen. We gaan weer helemaal alleen staan, de andere partijen gaan op elkaars schouders proberen te staan om ons te kloppen. We zullen moeten zorgen dat we weer 'incontournable' zijn."

De Wever presenteerde zich als "trotse burgemeester" die ook de komende zes jaar Antwerpen "op koers" wil houden. "De schup steekt in de grond, letterlijk en figuurlijk, maar de strijd is nog niet gestreden", stelt hij. "Besturen is ook durven bijsturen. Daarom stellen we hier een nieuw programma voor om de stad op koers te houden en nog verder te laten groeien. Antwerpen is financieel gezonder, veiliger, zorgzamer, bruisender en aangenamer geworden en is klaar voor de toekomst: hier is een moderne, groene stad aan het verrijzen."