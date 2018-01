Van Besien na "teruggedraaid" ontslag Meeuws: "Dit is geen ernstige manier van werken" TT

18u06

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Joel Hoylaerts - Photo News Groen-voorzitter Meyrem Almaci en lijsttrekker Wouter Van Besien. Groen gaat in Antwerpen met een eigen "progressief en positief alternatief" naar de Antwerpse kiezer, nu het project Samen is stopgezet. Dat hebben nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci en Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien op een persconferentie bekendgemaakt. "De grens was bereikt."

"Vandaag is een grote teleurstelling voor mij. Ik vind het oprecht spijtig dat het kartel is gestrand", aldus Van Besien. Maar de beslissing om Samen op te doeken kwam er "omdat de grens bereikt was: het ging alleen nog maar over personen en niet over de toekomst van Antwerpen en de Antwerpenaar". "Langer aanmodderen" was dus geen optie meer voor Groen.

"We slaan vandaag de bladzijde om. We hebben alles in huis om de kiezer een volwaardig alternatief te bieden. Ik ben en blijf kandidaat voor het burgemeesterschap."

"Geen ernstige manier van werken"

Van Besien toonde zich ook bijzonder misnoegd over de communicatie van sp.a. Hij blijft erbij dat hij gisteren met Tom Meeuws had afgesproken dat die laatste ontslag zou nemen. Dat verklaarde hij 's avonds dan ook in Terzake. Maar het sp.a-partijbestuur weigerde later op de avond dat ontslag, en Meeuws bleef aan. "Als dat achteraf teruggedraaid blijkt te worden, dan is dat geen ernstige manier van werken", zegt Van Besien daar nu over. Een duidelijke sneer richting sp.a.

Dit scenario was door niemand te voorspellen, aldus Van Besien, maar hij is ervan overtuigd de Antwerpenaar "een positief en groen" alternatief voor te kunnen leggen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Over Jinnih Beels, de onafhankelijke kandidate die de tweede plaats op de lijst zou krijgen, zegt Van Besien dat zij nu zelf een keuze moet maken. "Ik vind het heel spijtig voor haar. Ik gun haar nu de tijd om na te denken."

"Ambitie blijft alternatieve coalitie"

"We willen vooruit met Antwerpen, een stad die bruist van het talent en waar zo veel mogelijk is. Onze ambitie is en blijft een alternatieve coalitie op de been te brengen", zei ook nog voorzitter Meyrem Almaci op de persconferentie.

“We hebben de ploeg, het verhaal en de kracht. In dat kader wil ik hier, vandaag, ook heel expliciet mijn steun uitspreken voor die ploeg. Met name voor Wouter en al onze militanten die de afgelopen maanden keihard hebben gewerkt. Ik wil mijn respect en waardering voor dat werk uitspreken.”