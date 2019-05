Van Besien (Groen): “De Wever vroeg ons om in Antwerpen én Vlaanderen een meerderheid te vormen”

22 mei 2019

23u36

Bron: VRT

N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever heeft Groen vorig jaar voorgesteld om zowel in Antwerpen als in de Vlaamse regering samen te besturen. Dat heeft Groen-kopstuk Wouter Van Besien gezegd in het VRT-programma ‘Iedereen Kiest’. Maar volgens Van Besien waren de inhoudelijke verschillen tussen beide partijen te groot.