Van Besien: "Geen enkele reden om een hoofddoek te verbieden" KVE

18 mei 2018

19u48

Bron: ATV, Belga 0 De Groenen lanceren vandaag in Antwerpen hun plan voor 'zero discriminatie'. De partij wil af van het hoofddoekenverbod. "Iemand die achter het loket zit, kan perfect een hoofddoek dragen", meent Wouter Van Besien.

“Na jaren van polarisatie wil de partij volop gaan voor een ééngemaakte stad en komaf maken met stigmatiseren en discrimineren”, zegt Van Besien aan ATV. Als het van de Groenen afhangt, moeten vrouwen die werken bij de Antwerpse stadsdiensten een hoofddoek kunnen dragen. "Voor ons is het belangrijk dat mensen kunnen geloven en denken wat ze willen, en toch samen één stad vormen.

De Europese groenen komen dit weekend samen in Antwerpen voor hun voorbereidend congres voor de Europese verkiezingen van mei 2019. De keuze voor Antwerpen als locatie is duidelijk ingegeven om Wouter Van Besien te steunen. De lokale voorman van Groen neemt het dit najaar bij de gemeenteraadsverkiezingen op tegen burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij wil "de huidige meerderheid breken".

"De uitdaging van Wouter in Antwerpen is even betekenisvol voor deze stad als voor Vlaanderen en België, maar ook voor Europa", dixit de Italiaanse Monica Frassoni, de co-voorzitter van de European Greens. Ze heeft het hierbij over de strijd tegen het nationalisme, dat in Italië de bovenhand aan het nemen is.

In de peilingen staat Groen momenteel op de tweede plaats in Antwerpen, op afstand van N-VA. Maar "het is mogelijk de huidige meerderheid te breken", zei Van Besien daarover vandaag aan de Europese pers.

Philippe Lamberts, voor Ecolo de covoorzitter van de groenen in het Europees parlement, ziet alleszins dat de groenen hun positie versterken in verschillende landen: de Benelux, Duitsland en Oostenrijk, maar ook Italië en Frankrijk.

De Europese groenen zullen dit weekend in Antwerpen vooral de grote lijnen uittekenen die ze naar voren willen schuiven