Van Besien: "Antwerpse coalitie met PVDA gaat niet gebeuren door veto centrumpartijen" IB

02 oktober 2018

23u29

Bron: Belga 3 De progressieve coalitie die Groen in Antwerpen op poten wil zetten na de gemeenteraadsverkiezingen, zal er allicht één zonder PVDA zijn. Dat heeft Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien deze avond verklaard tijdens een debat georganiseerd door de liberale studentenvereniging LVSV.

Van Besien zei dat hij alleen een mogelijke meerderheid ziet in een coalitie met sp.a en centrumpartijen (Open Vld en/of CD&V, red.) en dat die laatsten nu eenmaal een veto tegen PVDA hebben uitgesproken.

Op de vraag van een student in het publiek waarom Groen wel het extreem-rechtse Vlaams Belang, maar niet het extreem-linkse PVDA uitsluit om mee samen te werken, antwoordde Van Besien eerst dat PVDA geen racistisch discours hanteert en dat hij het weliswaar oneens is met een aantal PVDA-standpunten zoals over het regime van Venezuela, maar dat die standpunten voor de rekening van PVDA zijn. "Maar ik denk dat het niet zal gebeuren, want als wij een progressieve coalitie willen maken, zal dat altijd een samengaan zijn van progressieven aan de linkerzijde en in het centrum", aldus Van Besien over een eventuele coalitie met PVDA.

"Veto"

"Op die manier kunnen we een meerderheid vinden. Er is vanuit verschillende partijen, niet door ons, een veto uitgesproken over PVDA. De enige conclusie die je daaruit kan trekken als kiezer die een progressieve coalitie wil, is dus om op Groen te stemmen."

Huidig burgemeester Bart De Wever (N-VA) herhaalde tijdens datzelfde debat dat hij verder wil met de coalitie N-VA, Open Vld en CD&V. CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wilde niet vooruitlopen op mogelijke coalities, Open Vld-lijsttrekker Philippe De Backer stelde dat hij een "coherente coalitie" wil en zowel bij N-VA (op economisch vlak en stadsontwikkeling) als Groen (inzake mobiliteit) raakvlakken ziet.