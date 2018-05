Van Besien: "Antwerpen riskeert verloren generatie te creëren" SVM

04 mei 2018

10u37

Bron: Belga 0 De Antwerpse Groen-afdeling heeft met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober een plan klaar om de hoge jeugdwerkloosheid in de stad te bestrijden. De partij wil werk maken van een stedelijke 'matchmaker', een soort intendant die langetermijnoplossingen aanreikt over bestuursperiodes heen. Hij/zij werkt daarvoor samen met alle relevante partners, zoals ondernemers, onderwijs en middenveld.

"Voor belangrijke maatschappelijke thema's worden soms eigen functies gecreëerd, zoals de 'intendant' voor de overkapping", geeft Antwerps Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien aan. "Een stedelijke matchmaker mobiliseert alle krachten en zet de neuzen in dezelfde richting. De matchmaker werkt langetermijnoplossingen uit, los van politieke realiteiten of wisselende coalities."

Volgens Van Besien riskeert Antwerpen een "verloren generatie" te creëren als er niet snel een versnelling hoger wordt geschakeld in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Hij kijkt daarvoor vooral naar de ongekwalificeerde uitstroom, die in Antwerpen dubbel zo hoog is als het Vlaamse gemiddelde. Groen wil inzetten op kleinere klassen en meer scholencapaciteit, de uitbouw van brede wijkscholen en het uitstellen van de studiekeuze.

Een derde principe van Groen wordt het centraliseren van de communicatie met de jonge werkzoekende. "Voor veel jongeren is het zoeken naar werk, studie(beurs) of opleiding nu een kluwen", zegt Ikrame Kastit, nummer twee op de Antwerpse Groen-lijst. "De communicatie naar jongeren moet klantgericht zijn: zij moeten in één stap of in één klik alle info over hun toekomst kunnen vinden. Voor jongeren die geen zicht hebben op een opleiding, niet studeren en niet worden opgevolgd door de VDAB zoeken we samen met experts naar manieren om een betere monitoring te voorzien. Daardoor zouden we hen sneller kunnen helpen."