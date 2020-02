Van "bescherm ons carnaval" tot oproep om Joodse karikaturen achterwege te laten: ook politiek mengt zich in discussie Aalst carnaval ttr

21 februari 2020

10u37

Bron: Radio 1 1 De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken riep gisteren de Belgische overheid op om het carnaval in Aalst te veroordelen en te verbieden. Eerder verzette Aalsters burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) zich uitdrukkelijk tegen die oproep. Ook andere politici mengen zich nu in de polemiek rond Aalst carnaval: van “bescherm ons carnaval” tot een oproep om Joodse karikaturen achterwege te laten.

Vlaams minister voor Samenleven Bart Somers: “Geen fraai beeld”

“Een belangrijk deel van de wereld zal zondag kijken wat er in Aalst zal gebeuren. Voor de buitenwereld is dit moeilijk uit te leggen. Carnaval is iets heel specifieks. Aalst heeft een heel sterkte traditie. Het is gebouwd op lachen en spotten met al wie gezag heeft, met wie sterk en belangrijk is in de samenleving en met de actualiteit. Het draagt ook antisemitische karikaturen mee die historisch erg beladen zijn”, reageert Vlaams minister voor Samenleven, Bart Somers (N-VA), vandaag op Radio 1.

“Vorig jaar zijn die beelden ook meegedragen. Toen werd gezegd dat de carnavalisten niet echt goed de historische context wisten. We zijn dan samen naar Kazerne Dossin geweest. Ze hebben daar met veel mensen gesproken. Daar hebben ze gezien dat exact dezelfde beelden in de jaren dertig werden meegedragen in stoeten om mensen op te zetten tegen joodse mensen. Exact die zaken die gebruikt worden om Jodenhaat te legitimeren zitten in die beelden. We kunnen lachen en spotten met heel veel en evident is er de vrijheid van meningsuiting. Mijn punt is niet dat dit wettelijk niet zou mogen, maar de vraag is wel of alles wat je mag ook moet doen. Er zijn sommige dingen waar je toch twee keer over nadenkt en waar je empathie voor aan de dag legt”, aldus Somers.

Uiteraard moeten ze de traditie hoog houden, maar een traditie kan ook evoluties ondergaan Bart Somers op Radio 1

Somers is ervan overtuigd dat dergelijke beelden van joden beter niet meegaan in de Aalsterse carnavalstoet. “Maar dat kun je niet opleggen”, gaat de minister verder. “Er is in onze samenleving de vrijheid van meningsuiting. Als liberaal vind ik dat ongelofelijk belangrijk. De overheid kan het niet verbieden, maar ik vind wel dat er een dialoog had moeten zijn in Aalst om er dieper over na te denken. Ik heb de burgemeester van Aalst (Christoph D’Haese, N-VA) in het verleden horen verklaren dat er bepaalde dingen zijn waar niet mee gelachen wordt. Ik denk aan de Bende van Nijvel. Op momenten dat men spot en lacht moet men altijd een stuk empathie hebben. Er zijn sommige dingen waar je uiteindelijk niet mee lacht.”

“Ik ben zelf al twintig jaar burgemeester. Ik begrijp hoe moeilijk en gevoelig dat onderwerp is, maar je kan niet meer doen om de burgemeester op te roepen om meer inspanningen te leveren. Ik denk dat het beeld dat maandag de wereld zal rondgaan over Aalst - en bij uitbreiding Vlaanderen - geen fraai beeld zal zijn, en dat moeten ze beseffen. Uiteraard moeten ze de traditie hoog houden, maar een traditie kan ook evoluties ondergaan”, concludeert Somers op Radio 1. “Je moet opletten dat je niet in een Calimerostelling terecht komt waarbij je zegt dat de hele wereld je niet verstaat.”

Vlaams Belang: “Bescherm ons carnaval”

Ook Vlaams Belang reageert op de discussie. “Aalst Carnaval lacht met alles en iedereen. Dat is net het mooie hieraan. Handen af van onze tradities en bescherm ons carnaval”, zo staat op het Twitteraccount van de partij te lezen.

#Aalst Carnaval lacht met alles en iedereen. Dat is net het mooie hieraan. Handen af van onze tradities en bescherm ons carnaval!

Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert op Twitter. “810.000 vreedzame kiezers gelijk stellen met de dolgedraaide extremist in Hanau is gewoon walgelijk. Het is verwerpelijk. Het is een teken van slechte smaak. Maar het is ook vrije meningsuiting. Daarom moet het kunnen. Net zoals alle onderwerpen tijdens carnaval Aalst.”

810.000 vreedzame kiezers gelijk stellen met de dolgedraaide extremist in #Hanau is gewoon walgelijk. Het is verwerpelijk. Het is een teken van slechte smaak. Maar het is ook vrije meningsuiting. Daarom moet het kunnen. Net zoals alle onderwerpen tijdens carnaval #Aalst 🤷🏼‍♂️