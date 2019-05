Van belasting op wijn tot ‘pensioenaanval’ van Crombez: dit waren de 6 opmerkelijkste momenten van de verkiezingscampagne KVDS

25 mei 2019

00u23 0 Verkiezingen Zondag is het zo ver: dan begeven we ons naar de stembus om onze Vlaamse, federale en Europese vertegenwoordigers te kiezen. De campagne was lang en - zeker de laatste weken - alomtegenwoordig, maar desondanks leek ze nooit écht op gang te komen. Toch waren er enkele momenten die eruit sprongen. We zetten ze voor u op een rij.

1. Belasting op wijn en boeken van Groen

Groen leek lange tijd de wind in de zeilen te hebben na de geslaagde klimaatmarsen, maar schoot zichzelf een aantal keer fors in de voet met slecht uitgewerkte ideeën. Zo pleitte de partij onder meer voor een vermogenswinstbelasting voor iedereen die meer dan 1 miljoen euro bezit. Maar toen het over de manier ging waarop dat betaald moest worden, reed de partij zich vast: door het invoeren van een vermogensregister, zo klonk het, en daar moesten ook collecties in opgenomen worden met een waarde van meer dan 5.000 euro. Wijnkelders en bibliotheken, bijvoorbeeld. De Raad van State was niet overtuigd. Want wie zou de waarde van zulke collecties bepalen? Daarop werd het voorstel bijgestuurd en werd ervoor gekozen om alleen verzekerde collecties in het register op te nemen.

Ook met de bedrijfswagens ging Groen uit de bocht. Die wilde de partij afschaffen en vervangen door een mobiliteitsbudget voor iedereen. Maar hoe dat dan gecompenseerd zou worden? Fractieleider in de Kamer Kristof Calvo kreeg verscheidene keren de vraag voor de voeten geworpen of dat dan zou betekenen dat mensen met een salariswagen 500 euro netto minder zouden gaan verdienen, maar op geen enkel moment wilde hij daar op antwoorden met een eenvoudig ‘ja’ of ‘nee’.

2. De ‘pensioenaanval’ van Crombez

Sp.a-voorzitter John Crombez liet zich tijdens een televisiedebat opmerken toen hij N-VA-voorzitter Bart De Wever in de hoek dreef met een aanval rond de pensioenleeftijd. Crombez merkte fijntjes op dat er in het partijprogramma van N-VA staat dat die gekoppeld moet worden aan de stijgende levensverwachting. En dat die de komende decennia dus nog verder omhoog moet als het van de partij afhangt. De Wever was duidelijk verrast, maar diende toch van repliek met de stelling dat de socialisten jarenlang de pensioenminister geleverd hadden en geen oplossing gevonden hadden voor het betaalbaar houden van de vergrijzing.

3. De visa-affaire op het kabinet Francken

Migratie moest een belangrijk thema worden voor de N-VA, nadat de partij uit de vorige regering was gestapt omwille van het VN-Migratiepact. Dat liep verkeerd toen Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) opgepakt werd op verdenking van mensensmokkel, criminele organisatie, passieve omkoping en afpersing. Hij zou grof geld verdiend hebben met het regelen van humanitaire visa voor christenen uit Syrië en Irak via het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Francken liet zich voor het uitreiken van de visa adviseren en Kucam was een van de mensen die hem namenlijstjes doorspeelden. Francken ontkende iets met de zwendel te maken te hebben en het parket bevestigde ook dat daar geen enkele aanwijzing voor was. Maar vervelend was het wel, want het gebeurde terwijl Francken het departement runde.

4. De ‘vlieger’ van ‘Air Francken’

Vorige week was het opnieuw prijs bij N-VA, toen in Franstalige media een oud geluidsfragment opdook uit 2016 van een interne partijmeeting van de partij. Daarin was Bart De Wever te horen terwijl hij uitlegde hoe hij op voorhand aan Francken vroeg “naar waar uw volgende vlieger vertrekt” om zo gericht criminele sans-papiers te kunnen oppakken bij razzia’s, “tot den bak vol is”. “Het gaat zo ver – en dat moet u nu ook niet aan de grote klok hangen – dat als we een actie doen, we plaatsen reserveren. Theo noemt dat Con Air of Air Francken.” Groen reageerde verbolgen, onder meer over de woordkeuze, maar voor De Wever was er geen vuiltje aan de lucht. Hij noemde het “efficiënt beleid” en benadrukte dat hij trots was op het werk dat hij met Theo Francken verzette.

5. De Grijze Wolf van CD&V

Ook de CD&V bleef niet gepaard van vervelende momenten. Begin deze maand zette de partij een van zijn Limburgse kopstukken - Yasin Gül (34) uit Heusden-Zolder - uit de partij, nadat die in een filmpje uit december 2017 zijn sympathie liet blijken voor de Grijze Wolven, een extreemrechtse en ultranationalistische Turkse beweging. “We gaan onze strijd blijven voeren tot de Turkse vlag overal ter wereld wappert”, klonk het. Wat een stemmenkanon moest worden bij de Turkse gemeenschap, werd op die manier een blok aan het been van voorzitter Wouter Beke. Hem van de verkiezingslijsten schrappen kon niet meer – die lagen al vast – maar Gül werd dus wel uit de partij gezet.

6. Het hoffelijke debat van De Wever en Crevits

Maar het was niet alleen kommer en kwel dat het nieuws haalde. Wat er langs positieve zijde uitsprong bij de soms bitsige discussies tussen politici was het bijzonder hoffelijke debat begin deze maand tussen Bart De Wever (N-VA) en Hilde Crevits (CD&V), allebei kandidaat om minister-president te worden. De Wever liet zich zelfs ontvallen dat hij Crevits een goede kandidaat-regeringsleider vindt. “Moest ik de CD&V geweest zijn, ik zou hetzelfde gedaan hebben”, klonk het. Hij voegde er wel meteen aan toe dat het dan wel in een regering zonder de N-VA zou zijn, omdat CD&V voor zo’n regering rood en groen nodig zou hebben.