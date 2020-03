Van agressie tot overlast: meeste incidenten op tram en bus vinden plaats in Antwerpen kg

02 maart 2020

10u36

Bron: Belga, De Lijn 0 Op de bussen en de trams van De Lijn waren er vorig jaar 2.815 incidenten, van verbale tot fysieke agressie en overlast. Opmerkelijk is dat het merendeel van deze feiten in de provincie Antwerpen plaatsvond. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van parlementslid Orry Van De Wauwer (CD&V), zo bericht Gazet van Antwerpen.

In de provincie Antwerpen waren er vorig jaar 2.354 incidenten (lees: gebeurtenissen bestaande uit één of meerdere negatieve gedragingen), samen goed voor 2.719 feiten. In de meeste gevallen ging het om overlast (1.937): gedragingen die de openbare rust verstoren en anderen een onveilig gevoel bezorgen, zoals pesterijen, het nuttigen van drugs of alcohol, of de aanwezigheid van gevaarlijke dieren, zo definieert De Lijn in het rapport van de ‘Veiligheidsmonitor’.

Opmerkelijk is het verschil met de andere provincies. In Oost-Vlaanderen werden vorig jaar 212 incidenten genoteerd, in Vlaams-Brabant 103, West-Vlaanderen 77 en Limburg 69. De minister onderstreept wel dat voor de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant alle cijfers nog niet zijn verwerkt en het voor deze provincies om extrapolaties gaat, aldus Gazet van Antwerpen.

Als het cijfer van de provincie Antwerpen wordt opgesplitst in soorten incidenten, dan komt het op 1.937 gevallen van overlast, 258 van fysieke agressie en 151 van verbale agressie. Daarnaast is er nog de categorie 'anderen' met 373 incidenten, waaronder bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag, vandalisme en verkeersagressie worden gerekend.