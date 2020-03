Van afhaalfrituur tot kapper: wat valt er allemaal wél en niet onder nieuwe strenge coronamaatregelen KVE

13 maart 2020

10u49 530 De federale regering neemt drastische maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De maatregelen gaan om middernacht in en zullen gelden tot en met drie april, het begin van de paasvakantie. Op scholen worden de lessen opgeschort en cafés en restaurants sluiten. Maar welke zaken zullen nog wel open zijn en welke niet? Een overzicht.

Horeca en handelszaken

- Cafés, restaurants en discotheken blijven gesloten.

- Frietkoten waar mensen enkel afhalen, kunnen open blijven. Veel frietkoten hebben tegenwoordig ook tafeltjes en stoelen en het is volgens Open Vld-minister Maggie De Block niet de bedoeling dat mensen daar lang bij elkaar zitten. Afhalen kan dus wel.

- Ook thuisbezorging van maaltijden en drive-in zijn toegestaan.

- Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

- Alle winkels die essentiële diensten leveren zoals voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken blijven open zoals gewoonlijk - ook in het weekend. Dit geldt dus ook voor buurtwinkels (superettes), slagers, traiteurs en bakkers. Ook de broodrondes mogen doorgaan. Er mag wel enkel aan de toog verkocht worden, dus bakkers met een verbruikerszaal moeten die sluiten.

- De Vlaamse bakkerijfederatie gaat er vanuit dat chocolatiers en pralinewinkels dicht moeten blijven, maar kreeg hierover nog geen uitsluitsel bij de FOD Economie.

- Krantenwinkels zullen enkel tijdens de week openen.

- Kappers zijn open tijdens de week. Zo zullen zij ook in het weekend mogen werken, maar dan wel op afspraak. Zo kan vermeden worden dat mensen samen zitten te wachten.

- Over de eventuele openingstijden van fitnesscentra en sauna’s bestaat nog geen duidelijkheid.

In de loop van de volgende uren zal er over deze maatregelen preciezer gecommuniceerd worden, meldt de FOD Volksgezondheid aan onze redactie. Er zijn nog veel grijze zones waar nu nog geen duidelijkheid over is.

Culterele en sportieve activiteiten, dierentuinen en (pret)parken

- Alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten worden afgelast, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Dat alles tot 3 april.

- Alle Belgische parken van Center Parcs en Sunparks sluiten vanaf 12 uur vanmiddag tot 3 april.

- Dierenpark Pairi Daiza in het Henegouwse Brugelette stelt vanwege de coronacrisis zijn seizoensopening uit van 21 maart tot 4 april, het begin van de paasvakantie.

- De Zoo in Antwerpen en dierenpark Planckendael in Mechelen denken voorlopig nog gewoon open te kunnen blijven. “We vragen bezoekers wel om een meter afstand te houden van elkaar en niet met cash geld te betalen”, zegt woordvoerster Ilse Segers. Momenteel en “onder voorbehoud” gaat de woordvoerster er nog vanuit dat de parken zaterdag, als de nieuwe maatregelen van de regering van kracht worden, nog open zullen gaan. “We volgen de instructies op de voet.”

- De parken van Plopsa in België zijn vrijdag niet meer opengegaan. Het gaat om het waterpretpark in De Panne en Plopsa Indoor in Hasselt. Meteen na de aankondiging van de regering heeft Plopsa beslist om de parken niet meer te openen. De buitenparken gaan normaal in de paasvakantie open.

- Technopolis sluit tijdelijk de deuren. “Van zodra we van de overheid groen licht krijgen, gaan we met veel plezier opnieuw open”, klinkt het.

- Indoorskipiste Aspen in Antwerpen sluit vanaf vrijdagavond tot en met 2 april de deuren. Alle lessen tot en met 2 april worden geannuleerd. Abonnementsformules worden verlengd met de duur van de sluiting.

- Volkssterrenwachten MIRA en Uriana schorten activiteiten op. Het gaat om cursussen, werkgroepen, groeps- en schoolbezoeken, individuele bezoeken en planetariumvoorstellingen.

Openbaar vervoer

- De Lijn neemt extra maatregelen. “We vragen aan de reizigers om achteraan op te stappen en zo veel mogelijk met sms- of e-tickets te betalen”, zegt Karen Vandenplas, woordvoerster van De Lijn. “Vanaf zaterdag zal er geen cash meer toegelaten worden op bussen, trams en in De Lijn winkels”, zegt Vandenplas. Volgens de woordvoerster zullen controleurs ook meer focussen op het helpen van de mensen in deze tijden van verwarring.

- Ook de MIVB neemt extra maatregelen. “Het hele leven is vertraagd en dat is overal merkbaar”, zegt An van Hamme, woordvoerster van de MIVB. “Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, schorten we de ticketverkoop aan boord van onze voertuigen op”, klinkt het op Twitter.

Scholen, crèches en universiteiten

- Alle lessen op scholen worden vanaf maandag opgeschort en dat blijft zo tot het begin van de paasvakantie op 3 april.

- Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

- De crèches blijven open.

- Voor de universiteiten en hogescholen wordt aanbevolen om modules voor afstandsonderwijs te ontwikkelen. Deze scholen worden dus niet gesloten, maar er moeten alternatieven gezocht worden voor cursussen in aula’s en besloten ruimtes.

- Er komt pedagogische ondersteuning met onlinetools voor scholen. “Vandaag stellen we alles in het werk om de scholen te ondersteunen, zodat zij duidelijke afspraken kunnen maken met de ouders en hun personeel om deze maatregel in de praktijk te brengen vanaf maandag.” Dat stelt OVSG, de onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten.

