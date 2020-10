Van 5 naar 3 nauwe contacten? Experten bevelen dat al langer aan jv

05 oktober 2020

08u19

Bron: belga 4 "Het cijfer van drie contacten komt niet uit de lucht vallen. Dat staat ook al in ons Celeval-rapport. Daarin staat dat je in code oranje je contacten moet beperken tot drie. Het is dus een vertaling van de realiteit naar wat wij hebben aanbevolen." Dat zei infectiologe Erika Vlieghe in ‘De Ochtend’ op Radio 1 over de aankondiging van de kersverse minister van Volksgezondheid gisteren.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) zei gisteren dat we onze contacten “zo veel mogelijk” moeten beperken. In een eerste interview had hij het over “drie”, daarna enkel over “minder contacten”.

"Het hele medische werkveld is uiterst bezorgd over deze situatie", zei Vlieghe vanochtend. Vooral de spreiding van patiënten tussen de ziekenhuizen, hoewel preventief, is voor haar een teken dat er echt iets aan de hand is.



Ze hoopt dat er opnieuw een betere verstandhouding met de politiek komt. "Dat is de wens langs wetenschappelijke kant, en ik denk langs beide kanten", aldus Vlieghe.

Nieuwe informatiecampagne

"Ik denk dat iedereen wel aanvoelt dat de situatie uit de hand aan het lopen is, en een van de grote doelstellingen is altijd dat het gezondheidssysteem niet onder druk mag komen te staan", zei ze. Het belangrijkste is volgens haar dat er een nieuwe communicatie komt, waarbij de maatregelen nog eens heel goed worden uitgelegd. "We hebben de indruk dat veel mensen die nu ziek zijn weinig kennis van de pandemie en de maatregelen hebben", aldus Vlieghe.