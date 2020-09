Exclusief voor abonnees

Van 11 naar 4 miljard: onderhandelaars moeten vannacht hakbijl bovenhalen voor begroting

Fleur Mees en Astrid Roelandt

28 september 2020

22u18

Bron: Eigen berichtgeving

Ook straks zullen we hoogstwaarschijnlijk nog niet ontwaken met een nieuwe premier. Eerst moet immers nog stevig de schaar gezet worden in de begroting. En dat belooft nog een helse klus te worden. Zo is het nog altijd niet duidelijk of het minimumpensioen van 1.500 euro bruto of netto wordt, een wereld van verschil voor de begroting.