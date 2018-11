Valse start voor ‘proces van de solidariteit’: beklaagde zit in gesloten centrum SRB

07 november 2018

10u16 0 Het mensensmokkelproces in Brussel waarin twaalf personen terechtstaan kan niet starten omdat een beklaagde in het gesloten centrum van Vottem zit. Het Openbaar Ministerie was daar niet van op de hoogte. De beklaagde wordt ondertussen opgehaald in Vottem. Om 13 uur wordt de zitting verder gezet.

Bij de twaalf beklaagden horen ook twee journalistes. Anouk Van Gestel, hoofdredactrice van het Franstalige vrouwenmagazine Marie Claire, die een Soedanees van 16 jaar opving. De jongeman wilde naar Engeland en na lang aandringen belde ze collega Myriam Berghe, journaliste bij Femmes d’Aujourd’hui, op om hem te helpen. Een medebewoner van haar werd echter afgeluisterd in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel, waardoor zowel Van Gestel als Berghe betrokken raakten. De vrouwen riskeren tot tien jaar cel. De Soedanees is nu 17 en heeft inmiddels een verblijfsvergunning in België aangevraagd en gekregen.

In dit dossier is sprake van 95 smokkelslachtoffers uit Eritrea en Soedan. Onder hen bevonden zich tien minderjarigen. Het smokkelnetwerk organiseerde transporten naar het Verenigd Koninkrijk via de autosnelwegparkings richting Belgische kust, maar ook reistrajecten met valse documenten naar Canada. De bezwarende elementen in dit dossier werden voornamelijk verkregen via telefoontap. Daarin kwam onder meer het vervoer van migranten in koelwagens aan het licht, een levensgevaarlijke praktijk. Er zijn ook sms-berichten van slachtoffers die uit de koelwagens bevrijd wilden worden.