Valse briefjes van 20 euro in omloop op Gentse Feesten, waar steeds meer mensen fiets verkiezen boven bus

15 juli 2018

Bron: Belga 4 De Gentse Feesten verlopen bijzonder rustig en zonder noemenswaardige incidenten. Gisteravond bezochten 150.000 mensen de Feesten, dat zijn er evenveel als vorig jaar. Verschillende feestpleinen melden wel dat er valse briefjes van 20 euro in omloop zijn. Opmerkelijk: veel mensen ruilen de bus voor hun fiets.

De tweede dag van de Gentse Feesten is opnieuw vlot verlopen. "We telden 150.000 bezoekers", zegt Feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD). "Dat zijn er evenveel als vorig jaar op de tweede dag. Er was heel volk op de pleinen, maar zonder veel incidenten." Verschillende feestpleinen meldden wel dat er valse briefjes van 20 euro in omloop zijn. "Mensen die hun eigen geld meebrengen, dat is een jaarlijks terugkerend fenomeen, maar het is meegedeeld aan alle organisatoren", zegt Peeters.

Meer fietsers

De Lijn vervoerde op de eerste dag van de Gentse Feesten 24.005 reizigers, 17 procent minder dan vorig jaar. Op de tweede dag waren dat er 39.048 reizigers, ook 17 procent minder dan dezelfde dag vorig jaar. "We merken dat steeds meer mensen met de fiets komen", zegt Peeters. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, het station Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde zowel eergisteravond als gisteren zo'n 17,5 procent reizigers minder dan vorig jaar.

"De Lijn kende in 2017 een absoluut recordjaar, nu zitten de cijfers opnieuw rond het niveau van 2016", verklaart Peeters. "Bovendien merken we dat er ook veel meer mensen met de fiets naar Gent komen. De fietsenstallingen staan telkens bomvol, terwijl er meer zijn dan vorig jaar. Meer mensen van Gent en omstreken verkiezen de fiets, maar ook veel mensen die van verder komen, verplaatsen zich met een elektrische fiets. Het geeft hen de flexibiliteit om te vertrekken wanneer ze willen."

Troostfinale

18.500 voetballiefhebbers keken zaterdagavond live naar de troostfinale België-Engeland op een van de zeven feestpleinen. "Ook daar waren geen incidenten te melden", zegt Matto Langeraert, woordvoerder van de politie. "81 wildplassers kregen wel een GAS-boete en 12 mensen werden aangehouden voor openbare dronkenschap of voor het verstoren van de openbare orde."

Ook werd de brandweer opgeroepen voor drie branden in vuilnisbakken. "Dat ging om accidentele branden", zegt Peeters. "Vermoedelijk door het wegwerpen van een brandende sigaret of door de hitte, maar het is iets wat we in de gaten moeten houden."

Vanavond vindt het vuurwerk plaats om 23 uur aan Portus Ganda. Dit jaar creëert HC Pyrotechnics een vuurwerkspektakel op de krautpoprock deuntjes met een vleugje psychedelica van de vierkoppige Gentse band, STADT. De draak op het Belfort zal een eerste keer vuur spuwen om 22.30 uur, een tweede keer onmiddellijk na afloop van het vuurwerk aan Portus Ganda.