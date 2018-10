Valse bommelder jaagt 1.300 collega-studenten op straat in Kortrijk en Roeselare Hans Verbeke

22 oktober 2018

14u15

Bron: Eigen berichtgeving 3 De politie heeft een student van de hogeschool Vives in Kortrijk opgepakt die gisteravond naar vijf andere studenten een bericht had gestuurd dat er deze namiddag om 14.30 uur een bom zou ontploffen in de hogeschool. Dat leidde tot de evacuatie van 1.300 studenten, in Kortrijk en Roeselare.

“De studenten die het bericht kregen, dachten aan een flauwe grap”, zegt Joris Hindryckx, algemeen directeur van de hogeschool. “Pas toen één van hen in de loop van de voormiddag tegen een vriend vertelde over de melding, kwam aan het licht dat er ook nog vier andere studenten hetzelfde bericht hadden gekregen. Daarop kregen ook wij het nieuws te horen en verwittigden we de politie.”

Speurhonden

Die nam geen risico en besloot om het gebouw van de opleiding Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, waar de vijf ontvangers allen les volgen, te ontruimen. Zowat 700 studenten werden elders ondergebracht en mochten op de middag de campussite verlaten. “Omdat niet duidelijk was voor welk van onze campussen de dreiging bedoeld was, besliste de politie om ook ons gebouw in Roeselare te ontruimen”, zegt Hindryckx. “Daar ging het om 600 studenten.” Een sweeping met speurhonden leverde niks op.

Kort na de evacuatie had de politie al een verdachte in het vizier. “Het gaat om een jongeman uit de vriendenkring van de vijf studenten die de bommelding ontvingen”, weet de algemeen directeur. “Hij werd ter plaatse opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ik heb hem even gezien en hij zag er behoorlijk aangeslagen uit. Het gaat niet om iemand die geradicaliseerd is of zo. We gaan uit van een flauwe grap, maar de verdachte zal allicht de impact van zijn daad niet juist hebben ingeschat. In elk geval is dit voor hem geen goede zaak.”

Lessen

Bij Vives in Kortrijk vinden de lessen deze namiddag plaats zoals voorzien. In Roeselare is dat niet het geval. “Maar daar wordt op maandagnamiddag sowieso al minder les gegeven”, zegt Joris Hindryckx. “Het leek ons vanuit praktisch oogpunt dan ook beter om die beperkte lessen te schrappen.”

In VIVES Roeselare zijn de lessen voor de rest van de dag afgelast. Vanaf 15u worden de gebouwen in Roeselare vrijgegeven, zodat studenten er achtergelaten spullen op kunnen komen halen. In VIVES Kortrijk zijn intussen alle gebouwen vrijgegeven. De lessen gaan er gewoon door. Hogeschool VIVES(@ viveshogeschool) link