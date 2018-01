Valse ambtenaren van waterdienst op pad: politie pakt zes inbrekers op na achtervolging in Waterloo sam

24 januari 2018

19u52

Bron: belga 0 De politie heeft gisteren drie inbrekers gevat na een achtervolging in de buurt van Waterloo. Drie andere verdachten werden niet veel later ingerekend.

De inbrekers, die zich voordeden als ambtenaren van de waterdienst, hadden net ingebroken in een woning in Waterloo. Een lokale politiepatrouille kwam hen snel op het spoor en zette de achtervolging in. Meerdere patrouilles van omliggende politiezones kwamen ter hulp.

Nadat de boeven Sint-Genesius-Rode passeerden, keerden ze terug naar Waterloo, waar ze betrokken raakten bij een ongeval ter hoogte van de Brusselsesteenweg. Een van de drie raakte daarbij lichtgewond. De twee anderen probeerden tevergeefs te voet te vluchten. De drie vijftigers van Franse nationaliteit werden opgepakt.

Nadien kon de politie nog drie anderen inrekenen die net hadden ingebroken in een andere woning in Waterloo. Het ging om twintigers, eveneens van Franse nationaliteit. Ook zij werden opgepakt. Mogelijk zijn beide zaken gelinkt.