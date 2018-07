Vals Facebook-profiel zet prijs op hoofd van drugsverdachte die nog in 'Crimiclowns' te zien was

18 juli 2018

07u55

Bron: Eigen berichtgeving 1 "Opgelet, drugsinvoerder 120 kg cocaïne gestolen. Beloning van 100.000 euro, levend of dood Moraad El K." Dat is de niet mis te verstane boodschap aan het adres van Moraad El K., de eigenaar van het eethuis Mister Noodles in de Abdijstraat (Antwerpen-Kiel) dat vorige maand werd beschoten. Het eethuis zelf is al maanden gesloten. Moraad El K. verblijft vermoedelijk in Marokko.

Enkele weken eerder al was Moraads BMW X5, die stond geparkeerd voor zijn huis in Hove, in brand gestoken. De drugsmaffia in Antwerpen wordt inventiever met zijn dreigementen. Het Facebook-profiel is vals. Het is echter gemaakt door iemand die Moraad El K. van dichtbij kent. Hij heeft een foto van zijn identiteitskaart als profielfoto op Facebook geplaatst.



Moraad El K. is een "glamourboy" die een acteurscarrière ambieerde. Zo speelde hij mee in de eerste kortfilm van de bekende regisseur Adil El Arbi. Hij had enkele gastrollen in de tv-serie 'Crimiclowns' van Luc Wyns.

Dodenlijst

Doodsbedreigingen circuleren al lang in het Antwerpse drugsmilieu. De intimidaties met brandstichtingen en beschietingen van woningen is maandelijkse kost geworden. Een jaar geleden werd ook al eens een dodenlijst verspreid van zogezegde "informanten" in drugsonderzoeken.

