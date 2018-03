Vals antraxalarm bij Antwerpse politie om brief met cocaïne? NBA

31 maart 2018

14u17 0 Op het hoofdkantoor van de Antwerpse politie, de Oudaan, is deze middag een brief met wit poeder toegekomen. Automatisch gaat dan het antraxalarm af, maar dat werd ook al snel terug afgeblazen.

De brandweer en de civiele bescherming kwamen ter plaatse en namen de brief mee voor verder onderzoek. Waarschijnlijk ging het niet om antrax, maar wel om cocaïne. Wie de brief verstuurde, is momenteel niet duidelijk.