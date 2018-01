Vals aanslagbiljet voor kippen en paarden blijkt uit de hand gelopen grap ep

17u55

Bron: Belga 0 retie.be De gemeente Retie waaschuwt voor dit vals aanslagbiljet. Het valse aanslagbiljet voor privébezit van kippen en paarden dat bij een inwoner van Retie in de Antwerpse Kempen in de bus belandde, blijkt een uit de hand gelopen grap te zijn. Dat meldt het gemeentebestuur vandaag.

De gemeente nam de zaak aanvankelijk ernstig en verwittigde de politie, omdat op de brief het logo van de gemeente stond en er gevraagd werd om een bedrag van ruim 300 euro te storten op het rekeningnummer van een onbekende.

De gemeente Retie heeft het vandaag over een "misplaatste en uit de hand gelopen grap" en zegt het voorval te betreuren. Of de zaak nog een staartje krijgt voor de verantwoordelijke, is niet duidelijk.