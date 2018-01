Valentina (43) sterft na val op Brugse ijspiste in nacht van oud op nieuw Jelle Houwen

14u49 380 Benny Proot De ijspiste in Brugge. Voor oudejaarsnacht was de piste omgebouwd tot een dansvloer. Een 43-jarige vrouw uit Rusland is overleden aan de gevolgen van een zware val die ze in de nacht van oud op nieuw maakte op de ijspiste in Brugge. De vrouw werd daags nadien hersendood verklaard en overleed intussen. Ze was met minstens één vriendin naar Brugge afgezakt om oudejaarsavond te vieren.

Valentina M. was samen met haar gezelschap na middernacht naar de Brugse Markt getrokken, waar in veel van de omliggende café's door dj's muziek werd gespeeld. Een honderdtal mensen besloot in de loop van de nacht het verbod om de ijspiste te betreden, te negeren en beschouwde de piste als hun eigen dansvloer. Nochtans was de ijspiste sinds 18 uur gesloten en was er geen organisatie aanwezig.

Valentina M. volgde de menigte en was met haar vriendin aan het dansen toen ze rond 1 uur plots een kwalijke val maakte. Ze raakte buiten bewustzijn en omstaanders belden de hulpdiensten.

MUG-arts

De toegesnelde MUG-arts diende haar de eerste zorgen toe en de vrouw kwam terug bij bewustzijn. Ze zei dat ze zich vrij goed voelde en weigerde mee te gaan naar het ziekenhuis. De MUG-arts raadde haar dat nochtans aan maar de Russische vrouw weigerde dat. Hij gaf haar vriendin nog de raad om minstens om de twee uur de toestand van de vrouw te controleren.

De vrouw en haar vriendin vertrokken terug naar hun bed and breakfast in de Beenhouwersstraat, waar ze verbleven. Rond 8 uur werd echter opnieuw een ambulance gevraagd en kwam ook de politie ter plaatse. De vrouw had alweer het bewustzijn verloren. Deze keer werd ze in erg kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar vastgesteld werd dat ze hersendood was. Deze namiddag raakte bekend dat de vrouw is overleden aan de gevolgen van haar val.