Vakbondsvrouw Maria Vindevoghel trekt PVDA-lijst voor de Kamer in Brussel TT

04 februari 2019

11u03

Bron: Belga 0 Maria Vindevoghel (61), die bij het failliet van Sabena in 2001 enige bekendheid verwierf als ACV-vakbondsvrouw, zal bij de verkiezingen van 26 mei de federale lijst van PVDA/PTB trekken in Brussel. Dat heeft partijvoorzitter Peter Mertens bekendgemaakt.

Vindevoghel heeft zelf meer dan 20 jaar in de schoonmaaksector gewerkt en vindt het belangrijk dat er meer arbeid(st)ers in het parlement zetelen. "Met meer mensen zoals ik zouden wetten die de arbeidsduurvermindering uitstellen tot de leeftijd van zestig jaar veel moeilijker passeren", zei Vindevoghel bij de voorstelling van haar kandidatuur.

PVDA/PTB, dat in Brussel met een tweetalige lijst naar de kiezer trekt, maakt zich sterk dat Vindevoghel grote kans heeft om verkozen te geraken. Voorzitter Mertens hoopt in de volgende legislatuur minstens acht parlementsleden te hebben in de Kamer.