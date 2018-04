Vakbondstopman en afgevaardigde voor rechter na stakingsactie: "Kaakslag voor recht om te betogen" SI

11 april 2018

12u18

Bron: Belga 0 Bruno Verlaeckt, de voorzitter van de Antwerpse ABVV-afdeling, en een vakbondsmilitant zijn gedagvaard en moeten vrijdag voor de rechter verschijnen. Dat gebeurt nadat ze bij een filterblokkade richting de Antwerpse haven werden opgepakt. De socialistische vakbond spreekt van een "kaakslag voor het recht om te betogen".

Op 24 juni 2016 voerde het ABVV actie. In Antwerpen werden daarbij een aantal toegangswegen tot de haven geblokkeerd, al waren er afspraken voor veiligheidspersoneel voor gevaarlijke chemiebedrijven. Volgens de vakbond verliep alles zonder incidenten.

De Antwerpse politie ging evenwel over tot twee arrestaties. Het betrof een afgevaardigde van een chemiebedrijf, naast Bruno Verlaeckt, voorzitter van ABVV-Antwerpen. Zij moeten vrijdag voor de correctionele rechtbank verschijnen.

De socialistische vakbond is verontwaardigd en spreekt van een kaakslag. "Het recht om te betogen, ook op de openbare weg, is een fundamenteel mensenrecht en verdient een absolute bescherming", klinkt het. "De vakbondsleden hadden nooit het uiteindelijke opzet om het verkeer te belemmeren, maar enkel om op maatschappelijk gerechtvaardigde wijze op te komen voor hun syndicale eisen. De vakbondsactie veroorzaakte overigens geen enkele individuele schade, zodat er geen reden was om te vervolgen."

Precedent creëren

De vakbond stelt zich ook vragen bij de timing. "Het dossier raakte (zogezegd) meer dan een jaar zoek, waarna plots door de gerechtelijke autoriteiten werd beslist om te dagvaarden", luidt het. De vakbond meent dat het openbaar ministerie "al dan niet na een gesprek met de burgemeester een precedent wil creëren, zodat er in de toekomst geen dergelijke demonstraties meer kunnen georganiseerd worden zonder het gevaar om een gevangenisstraf of een geldboete op te lopen".

De vakbond spreekt van een cruciale zaak en roept daarom alle militanten en sympathisanten op om de zitting van vrijdag bij te wonen.