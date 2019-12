Vakbondsblokkades bij AB InBev opgeheven IB

05 december 2019

01u16

Bron: Belga 0 De vakbondsblokkades bij AB InBev aan de brouwerijen van Leuven, Jupille en Hoegaarden zijn opgeheven. Dat meldt Laure Stuyck, woordvoerster van AB InBev, en werd rond middernacht door Belga aan de Leuvense brouwerij ook zelf vastgesteld.

Een Leuvense rechter besliste gisterenavond op eenzijdig verzoekschrift van AB InBev dat de syndicale blokkades van de brouwerijen moesten worden opgeheven. De vakbonden hebben het rechterlijk vonnis na de betekening ook effectief uitgevoerd en de toegangspoorten terug vrijgemaakt.

Sinds maandagmiddag blokkeerden militanten de toegang tot AB InBev in Leuven. Vrachtwagens konden daardoor de brouwerij niet binnen- of buitenrijden. Ook in Hoegaarden en Jupille, de thuishaven van Jupiler, stonden vakbondspiketten, die inmiddels ook opgeheven zijn.

De aanleiding voor de staking is het mislukken van de cao-onderhandelingen. De vakbonden eisen meer inkomens- en werkzekerheidsgaranties voor het personeel.

De directie van AB InBev nodigde de vakbonden gisteren al uit voor een ultiem overleg dat vandaag (vrijdag) plaatsvindt.