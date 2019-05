Vakbondsactie in kerncentrale van Tihange

tvc

28 mei 2019

10u40

Bron: Belga

In de kerncentrale van Tihange, in het zuiden van het land, is deze ochtend een vakbondsactie aan de gang. Sinds 4 uur 's ochtends blokkeren enkele tientallen vakbondsafgevaardigden de toegang tot de centrale. Enkel het personeel dat bevoegd is voor de goede werking en de veiligheid van de centrale mag binnen. De actie zal waarschijnlijk nog een hele dag duren.