Vakbondsactie in college in Tubeke loopt uit de hand: lokalen overhoop gehaald, onmogelijk les te geven rvl

16u09

Bron: Belga, DH 0 La Dernière Heure De school werd overhoop gehaald. Door een actie van de christelijke vakbond CSC is donderdag geen les gegeven in het Sint-Franciscus van Assisi-college in het Waals-Brabantse Tubeke. Een stakerspost belette dat de meerderheid van de leraren de school kon betreden. Bovendien werd een deel van de school, waaronder ook het bureau van de directeur, volledig overhoop gehaald.

Door de vakbondsactie zag de schooldirectie geen andere uitweg dan de lessen voor een dag op te schorten, de ouders te verwittigen en de 600 leerlingen naar huis te sturen.

Het is misschien een kans voor de directeur om zijn bureau uit te mesten.” Vakbondsafgevaardigde Serge Demanet

Op beelden die La Dernière Heure heeft verspreid is te zien hoe verschillende lokalen in de school overhoop zijn gegooid. De directeur van het college diende bij de politie een klacht in nadat zijn kantoor overhoop werd gehaald tijdens de actie. "Wij zijn voor de afsluiting gebleven en de schoolsite is beveiligd", reageerde vakbondsafgevaardigde Serge Demanet. "Het zou me verbazen moest het iemand zijn geweest die meedeed aan de actie vanochtend. Enfin, het is misschien een kans voor de directeur om zijn bureau uit te mesten.”

De vakbondsactie kadert in een sociaal conflict met het secretariaat van het Katholiek onderwijs in Franstalig België over de niet-naleving van professionele akkoorden voor arbeiders en bedienden in het vrij onderwijs. De stakingspost donderdagochtend voor het college moest leerkrachten sensibiliseren voor die zaak.