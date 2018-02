Vakbondsactie Carrefour in Parijs afgeblazen wegen sneeuwval ep

07 februari 2018

17u25

Bron: Belga 0 Een vakbondsactie waarbij Belgische en Franse werknemers van Carrefour morgen zouden samenkomen in Parijs, is afgeblazen omwille van de hevige sneeuwval en daaraan gekoppelde verkeersproblemen in de Franse hoofdstad. Dat kondigt de socialistische vakbond vandaag aan. De bedoeling blijft wel om de actie later te houden, luidde het.

De geplande acties in de met sluiting bedreigde Carrefour-hypermarkten, in Luik en in Genk, vinden vandaag wel plaats. "Het BBTK eist dat het management van Carrefour een geloofwaardig toekomstplan uitwerkt, dat voor het personeel duurzame vooruitzichten biedt", aldus de vakbond.