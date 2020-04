Vakbonden zullen spontane acties in transportsector steunen JG

07 april 2020

11u17

Bron: Belga 22 Als er protestacties uitbreken onder werknemers van de transportsector die ontevreden zijn over het uitblijven van een extraatje voor hun werk tijdens de coronacrisis, dan zullen de vakbonden die staking dekken. Dat zeggen ze na een afgesprongen sectoroverleg. Er zijn op dit moment nog geen acties bekend.

De sfeer tussen de vakbonden en de werkgeversfederatie in de sector van transport en logistiek is onder het vriespunt gezakt na een vergadering maandag. De bonden eisten nogmaals een extraatje voor het hardwerkende personeel in de sector, naar het voorbeeld van de supermarkten die met premies en verlofdagen over de brug kwamen. De werkgevers zeggen echter dat daar geen ruimte voor is.

"Wij hadden de werkgevers al gewaarschuwd dat wij onze achterban niet meer zouden kunnen houden en dat er acties zouden komen als er maandag niets uit de bus zou komen", zegt Frank Moreels van de socialistische vakbond. "Niet omdat we daartoe zouden oproepen, maar omdat de mensen dat gewoon zouden doen.” Van een algemene sectorale stakingsoproep is zeker geen sprake, benadrukt hij.

"Wij zijn al twee weken bezig met onrust te vermijden", zegt Koen Ryckenboer van de christelijke ACV Transcom. "We zijn de laatste om de logistieke keten nu plat te leggen. Maar wat de werkgevers doen is ronduit schandalig."

De bonden gaan nu onderhandelen bij elk transportbedrijf afzonderlijk. "Bij een aantal bedrijven zit men al rond de tafel. We zullen zien hoe het daar loopt", zegt Moreels. "Onze afgevaardigden zeggen ons dat er bedrijven zijn waar ze al drie weken fulltime draaien. Die kunnen toch wel een inspanning doen voor hun personeel? We vragen niet dat iedereen in de sector iets krijgt. Wie tijdelijk werkloos is, kan een aantal voordelen van de gewestregeringen en de federale regering combineren.”