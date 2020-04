Vakbonden zorgsector halen fors uit naar Vlaams beleid: “Elke dag applaudisseren velen voor hen. Maar wat zij echt nodig hebben, zijn middelen” KVE

10 april 2020

18u51

Bron: Belga 42 De keuzes en het beleid van de Vlaamse regering de voorbije weken schoten tekort. Maar dit kan nu nog deels worden rechtgezet. Dan moet de overheid er wel voor kiezen om meer te coördineren, veel meer samen te werken en te investeren. Dat zeggen de drie vakbonden (het christelijke ACV, de socialistische BBTK en Acod en de liberale ACLVB) uit de zorgsector in een gemeenschappelijke mededeling.

Deze werknemers uit de zorgsector worden vandaag helden genoemd. Elke dag applaudisseren velen voor hen. Maar wat zij echt nodig hebben, zijn middelen, zo schrijven de vakbondsmensen Johan Van Eeghem (BBTK social profit), Willy Vanden Berghe (Acod), Mark Selleslach (ACV Puls), Jan Mortier (ACV - Openbare diensten) en Gert Van Hees (ACLVB).

"Omdat de Vlaamse regering niet voor materiaal kon zorgen, zijn de organisaties die het konden zelf op zoek gegaan", stellen de vakbondsmensen vast. "Dat toont de weerbaarheid van de Vlaamse zorg- en welzijnssector, maar ook de zwakte van deze Vlaamse regering. En dan hebben we het nog niet over het ontbreken van een degelijke aanpak voor het testen van het personeel, bewoners en cliënten."

De epidemie van personeelstekort en te hoge werkdruk woedt al jaren door de ouderenzorg Vakbondsmensen

" De zorg- en welzijnssector kampt al jaren met een structurele onderfinanciering. Zo kwamen er begin maart nog meer dan 9.000 werknemers op straat tegen de zoveelste geplande besparingen en voor meer personeel", zo brengen de vakbonden in herinnering. "Die besparingen maken ook het bedwingen van de crisis vandaag moeilijker. Nijpende personeelstekorten worden nog scherper gesteld omdat collega's uitvallen. De epidemie van personeelstekort en te hoge werkdruk woedt al jaren door de ouderenzorg. De onzekerheid door de hervormingen en de besparingen in de gehandicaptenzorg vreet aan de organisaties en hun werknemers."

De coronacrisis maakt de problemen enkel nog acuter Vakbondsmensen

“Na de coronacrisis zal de roep naar het intrekken van de besparingen, meer personeel en een beter statuut niet verdwenen zijn, integendeel. De coronacrisis maakt de problemen enkel nog acuter. Op de valreep konden vakbonden en werkgevers een akkoord afsluiten waardoor zorgpersoneel kan gaan helpen in bijvoorbeeld woonzorgcentra waar de nood op dit moment zeer hoog is. De opstart hiervan is niet eenvoudig, maar we zien veel initiatieven in de regio’s. De regierol van de Vlaamse overheid is er echter niet. Men moet zijn plan maar trekken op het terrein.”

Nodige bescherming en middelen

“Wij blijven vragen dat het personeel de nodige bescherming en middelen krijgt. We roepen de federale en Vlaamse regeringen op om nog meer in te zetten op de aankoop van mondmaskers, schorten en brillen. Ook al moet daarvoor een hoge prijs betaald worden. De gezondheid en het leven van het zorgpersoneel en de bewoners en patiënten zijn ermee gemoeid.”

“ De bestaande personeelstekorten worden nu dubbel zo hard gevoeld. Er is, vooral in de woonzorgcentra, bijstand nodig van verpleegkundigen, psychologen en hygiënisten. De pas opgerichte Taskforce zal de problemen rond personeelstekorten, arbeidsomstandigheden en werkdruk helaas niet oplossen. Beschermingsmateriaal, extra verpleegkundigen en psychologische bijstand zijn een must. Nu en niet morgen”, zo besluit de gemeenschappelijke persmededeling van de vakbonden van de zorgsector.

