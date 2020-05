Vakbonden willen mondmaskers verplichten in winkels LH

27 mei 2020

14u52

Bron: Belga 114 De christelijke vakbond ACV Puls wil dat er extra maatregelen komen om het winkelpersoneel te beschermen tegen het nieuwe coronavirus. Concreet pleit de vakbond voor het verplichten van mondmaskers voor klanten in de winkel. Ze wil hierover snel overleg voeren met sectororganisatie Comeos. De socialistische vakbond BBTK erkent eveneens het nut van een mondmasker en roept alle klanten op dit altijd te dragen als men gaat winkelen.

ACV Puls baseert zich op een grootschalige bevraging van haar achterban. Daaruit blijkt dat drie kwart van het winkelpersoneel aangeeft dat ze de anderhalve meter afstand niet altijd kunnen bewaren ten opzichte van klanten, bijvoorbeeld bij het vullen van rekken.

"Via onze checklist laten winkelbedienden ons weten hoe het staat met de opvolging van de veiligheidsvoorschriften in de winkels en daar zijn we toch erg van geschrokken", zegt vakbondsverantwoordelijke Kristel Van Damme. "Rekken vullen is nu eenmaal een essentieel onderdeel van de taken van de winkelbediende, maar dit moet ook veilig kunnen. Bovendien geeft meer dan 90 procent van onze leden aan dat klanten uit zichzelf te dichtbij komen, en als ze daarop aangesproken worden agressief reageren.”

Verschillen tussen noorden en zuiden

Volgens Van Damme zijn er ook grote verschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. "In Wallonië en Brussel dragen de klanten veel meer mondmaskers in de winkel. In Vlaanderen is dat niet zo. Geen idee hoe dat komt, misschien de invloed van Franse media of van sommige virologen?".

De vakbondsverantwoordelijke wil over de kwestie overleg plegen met werkgeversorganisatie Comeos. Al geeft ze toe dat voor een wettelijke verplichting waarschijnlijk ook de Veiligheidsraad zijn zegje zal moeten doen. "Maar dat belet niet dat winkels het zelf zouden kunnen opleggen, nu lijken velen te aarzelen uit angst voor de concurrentie.”

Twee maten en twee gewichten

De BBTK sluit zich bij deze oproep aan. De socialistische vakbond roept iedereen op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en vrijwillig een mondmasker te dragen als men gaat winkelen. Ze begrijpt niet waarom het mondmasker wel verplicht is op bijvoorbeeld trein of bus, bij een dokters- of kappersbezoek maar niet in de winkel. “Twee maten en twee gewichten? Laat ons een mondmasker dragen op alle plaatsen waar we met andere mensen in contact komen (...) We krijgen al wekenlang te horen dat we met een mondmasker eerst en vooral onze medemensen beschermen. Aangezien de testcapaciteit nog altijd niet kan volgen, is preventie dus geboden. Social distancing valt niet altijd makkelijk te respecteren, dus is een mondmasker nog altijd een noodzakelijk gegeven.”

De vakbonden wijzen erop dat het winkelpersoneel al sinds het begin van de crisis in de vuurlinie staat. "Zij verdienen dan ook veilige werkomstandigheden." Volgens Van Damme volstaat een applaus of zelfs een eenmalige premie niet. "Laten we niet vergeten dat er nog geen vaccin bestaat en er al winkels zijn waar grote uitbraken zijn." Zo testten in een Colruyt-vestiging in Kuurne uiteindelijk 33 personeelsleden positief op het coronavirus.

Naast de verplichting van mondmaskers, denkt de vakbond ook aan extra toezicht op het gebruik van handgel en van de afstandsregels.

