Vakbonden waarschuwen: "Deliveroo-koeriers sluiten zich best aan bij rechtsvordering" ttr

24 januari 2020

16u03

Bron: belga 4 Voor de arbeidsrechtbank van Brussel is deze week de agenda vastgelegd in de rechtszaak tegen maaltijdleverancier Deliveroo. Die wordt verdacht van een reeks inbreuken op de arbeidswetgeving, zoals het niet betalen van sociale bijdragen aan zijn koeriers en van een loon dat overeenkomt met barema's uit de sector.

Als het bedrijf effectief veroordeeld zou worden -het proces start pas in oktober volgend jaar- dan kunnen koeriers hier mogelijk financieel voordeel uit halen. Maar daarvoor moeten ze zich dus wel individueel aanmelden, waarschuwen de vakbonden vandaag.

"Om te vermijden dat elke koerier zijn eigen advocaat moet nemen en betalen, heeft ACV-United Freelancers samen met het ABVV, twee advocaten de opdracht gegeven om al wie zich bij de zaak wil aansluiten, te vertegenwoordigen". Geïnteresseerde (ex-)koeriers hoeven alleen maar contact op te nemen met ACV-United Freelancers of BTB-ABVV.

De vakbonden bieden deze dienst aan "omdat de rechtsvordering van het auditoraat precies overeenkomt met wat wij al drie jaar lang eisen, samen met het Koerierscollectief. We zouden niet willen dat we al die inspanningen hebben geleverd zonder dat die uiteindelijk een concreet resultaat voor de betrokkenen oplevert", klinkt het.

Activiteiten in België

Precieze cijfers over het aantal mensen dat de voorbije jaren als koerier gewerkt heeft voor Deliveroo en dus eventueel recht zou hebben op extra loon of sociale rechten, is niet bekend. Om gebruik te maken van de mogelijkheid om onbelast bij te verdienen, meldden zich voor 2018 alvast meer dan 2.000 koeriers aan.

Deliveroo dreigde eerder deze week zijn activiteiten in België stop te zetten als het veroordeeld zou worden. Maar de vakbonden merken op dat een concurrerend bedrijf wel met volwaardige werknemers werkt. "Het kan dus wél".