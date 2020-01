Vakbonden VRT sluiten nieuwe acties niet uit RL

27 januari 2020

05u14

Bron: Belga 12 Het personeel bij de openbare omroep VRT heeft vandaag het werk neergelegd. De vakbonden en een deel van het personeel zijn niet te spreken over het ontslag van CEO Paul Lembrechts door de Vlaamse regering. De vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag en sluiten nieuwe acties niet uit.

Door de staking wordt de programmatie op televisie aangepast. Op de zenders Eén en Canvas krijgt de kijker maandag vooral herhalingen te zien, al blijft de vaste afspraak met 'Thuis' op Eén staan en zal ook 'Het Journaal' te zien zijn, zij het in ingekorte versie. Op jeugdzender Ketnet blijft de programmatie onveranderd, al zal het nieuwsprogramma 'Karrewiet' wel uitgebreid aandacht besteden aan de staking.

De werkonderbreking heeft ook een impact op de radio. Daar zullen korte nieuwsbulletins afgewisseld worden met muziek, al zullen de zenders wel elk een verschillend aanbod voorzien. Het online aanbod verandert nauwelijks. Aan de ingang van het VRT-gebouw kwam vandaag een stakingspost. Fietsers en voetgangers konden ongehinderd passeren, maar auto's werden tegengehouden.

Ontslag Lembrechts

Het ontslag van VRT-CEO Paul Lembrechts vorige week is de aanleiding van de staking. De Vlaamse regering nam die beslissing naar aanleiding van een etterend conflict aan de top van de openbare omroep, tussen Lembrechts en directeur Media en Productie Peter Claes. Lembrechts vroeg het ontslag van Claes, maar de raad van bestuur weigerde dat. Er werd een bemiddelaar aangesteld, maar ook dat bracht geen zoden aan de dijk.

Vandaag lekten ook details uit van een contract dat directeur media en productie Peter Claes vorige zomer afsloot met een freelanceregisseur en “art director-consultant” Ludovic Beun. Ook dat zette kwaad bloed bij een deel van het personeel en de bonden. Beun betreurt “de suggestieve berichtgeving” in verband met zijn contract met de openbare omroep VRT.

Beun zou de komende vijf jaar 650.000 euro bruto verdienen aan de VRT, nog voor hij één opdracht heeft uitgevoerd. Dat berichtte De Standaard. In 2018 factureerde hij meer dan 300.000 euro, meer dan de VRT-CEO verdient, luidt het. Nog volgens De Standaard pakt bouwbedrijf D’Hulst, geleid door Claes’ echtgenote, op zijn website uit met een mooie villa, gebouwd in opdracht van de regisseur.

Nieuwe acties niet uitgesloten

De vakbonden van de VRT noemen de staking “heel geslaagd”. De afspraken rond de programmatie en de vervangprogramma’s zijn goed opgevolgd. De bonden sluiten nieuwe acties bij de openbare omroep alvast niet uit. De bonden verwijzen ook naar de nog actieve stakingsaanzegging die loopt tot eind juli.

Na deze actiedag focussen de bonden zich opnieuw op het inhoudelijke aspect, met name de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering. “We gaan onze visie over de rol van de openbare omroep kenbaar maken in het Vlaams Parlement”, benadrukt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT.

Een deel van het VRT-personeel ging vandaag wel gewoon aan de slag. Zo lieten MNM-dj Tom De Cock en Eén-gezicht Annemie Struyf via sociale media weten dat ze zich niet herkennen in het verhaal van de bonden.

Om 23.59 uur is de staking afgelopen en morgen vanaf 6 uur hervat de normale programmering.