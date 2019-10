Vakbonden VRT dienen stakingsaanzegging in LH

15 oktober 2019

16u26

Bron: Het Nieuwsblad, Belga 6 De drie vakbonden ACV, ACOD en VSOA hebben tezamen een stakingsaanzegging ingediend bij de VRT-directie. Ze doen dat na de aangekondigde besparingen die de openbare omroep de volgende vijf jaar moet doen. De bonden gaan niet echt staken, maar steunen de directie van de openbare omroep bij haar onderhandelingen met de Vlaamse regering. Dat bevestigt Wies Descheemaeker van ACOD.

De directie van de openbare omroep trok vorige week aan de alarmbel. In een interne communicatie aan het personeel zei de VRT-top dat de omroep meer moet besparen dan aanvankelijk gedacht. “Volgens de begrotingscijfers gaat het om 2,4 miljoen euro in 2020, jaarlijks oplopend tot 12 miljoen euro in 2024. Maar er is meer: door onder meer de niet-indexering van de dotatie en de vergrijzingskosten loopt de totale besparing op tot meer dan 40 miljoen euro in 2024", schreef CEO Paul Lembrechts.

Volgens de vakbonden staan er 250 jobs op de helling. “We zijn al twaalf jaar aan het besparen. Jaar na jaar werden we efficiënter en flexibeler. De ondergrens is bereikt”, klonk het vorige week. Gisteren vond er een algemene personeelsvergadering plaats en daarop hebben de drie vakbonden een stakingsaanzegging ingediend bij de directie. Het gaat vooral om een formele kwestie om spontane acties te dekken.

De aanzegging geldt vanaf vandaag en duurt tot eind januari 2020. “Het is niet de bedoeling om meteen te staken, maar we willen onze directie steunen in de onderhandelingen met de Vlaamse regering om de aangekondigde besparingen ongedaan te maken”, benadrukt Descheemaeker. Als de bonden merken dat de onderhandelingen niet de juiste weg op gaan, kunnen ze alsnog beslissen om over te gaan tot harde acties. Die zullen dan wel een impact hebben op het scherm, de radio en het internet.

VVJ: “Afbouwscenario is onaanvaardbaar”

Niet alleen de directie en de bonden bij de VRT zijn bezorgd, ook de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) maakt zich grote zorgen over de toekomstplannen van de nieuwe Vlaamse regering voor de VRT en meer bepaald de informatieopdracht van de openbare omroep. “Het financiële afbouwscenario dat is uitgewerkt, is voor ons onaanvaardbaar”, zei Pol Deltour, nationaal secretaris van de VVJ.

Benjamin Dalle (CD&V), de nieuwe Vlaamse minister van Media, denkt dat de VRT de besparingen in eerste instantie met natuurlijke afvloeiingen kan opvangen. Hij zei eerder de bezorgdheid van de directie en de medewerkers van de VRT te begrijpen en wil ook een overleg met de VVJ.