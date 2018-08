Vakbonden vragen duidelijkheid van Jambon en Bellot over luchthavenbeveiliging bvb

03 augustus 2018

16u25

Bron: Belga 1 Er moet dringend overleg komen over de luchthavenbeveiliging en het statuut van de luchthaveninspecteurs. Dat zeggen de socialistische vakbond ACOD en de liberale vakbond ACLVB in een open brief aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Op het kabinet-Jambon begrijpen ze de kritiek van de vakbonden niet goed.

De problematiek op zich is niet nieuw. De tientallen veiligheidsinspecteurs die op de luchthaven werken vallen sinds de privatisering van de luchthaven in 2004 onder luchthavenexploitant en privébedrijf BAC (Brussels Airport Company). Het is BAC die hun werkgever is en die hen dan ook kan ontslaan. Maar er is al jaren discussie over het statuut van die inspecteurs.

Onduidelijkheid

Eigenlijk zou de beveiliging van de luchthaven onder de nieuwe Directie Beveiliging (DAB) van de federale politie moeten vallen. Die DAB staat onder meer in voor de beveiliging van o.a. de koninklijke paleizen, de nucleaire sites en de bewaking en het vervoer van gedetineerden. Ook de beveiliging van de luchthaven valt daaronder. En daarnaast is er een deel van de beveiliging die onder het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) valt.

Maar volgens de vakbonden ACOD en ACLVB is er nog veel onduidelijkheid over die overgang. De vakbonden dringen aan op overleg met de bevoegde ministers. "Geen enkel overleg vond plaats tussen de verantwoordelijke vakorganisaties en het kabinet Jambon of Bellot over een mogelijke overgang van luchthaveninspecteurs van BAC naar een DAB-structuur binnen de politie of ter versterking van het DGLV zoals de commissie aanraadt", zo staat te lezen in de gezamenlijke open brief.

De vakbonden willen hun opmerkingen niet zomaar linken aan de aanslagen van 22 maart 2016, maar vinden wel dat "de gekende veiligheidsissues ondertussen niet of nauwelijks werden aangepakt".

"Voldoende inspanningen"

"Beste ministers, is het niet hoog tijd om met de juiste mensen aan tafel te zitten en uit te leggen wat de mogelijkheden zijn en wat jullie politieke beslissingen nu net inhouden voor de veiligheid en de mensen hun leven, hun werk, kortom hun welzijn?", vragen de bonden zich af.

Bij het kabinet-Jambon fronsen ze de wenkbrauwen bij de kritiek. "Dat er geen voortgang zou zijn in het dossier van de overgang naar de DAB klopt niet. Die overgang is uitgenegotieerd met BAC en het kb is ook al goedgekeurd", legt woordvoerder Olivier Van Raemdonck uit. Bovendien loopt de implementatie van het nieuwe DAB-bewakingskorps volgens plan. "Er komt een geleidelijke uitrol met eerst de kerncentrales, nadien het veiligheidskorps van justitie en nadien ook de luchthaven".

En de suggestie dat het kabinet-Jambon een tandje moet bijsteken op het vlak van luchthavenbeveiliging, doet de N-VA-minister zich helemaal verslikken in zijn koffie. "Niets is minder waar dan dat er vanuit de regering of het kabinet-Jambon onvoldoende inspanningen zouden ondernomen worden om van de luchthaven een veilige plek te maken", aldus de woordvoerder.