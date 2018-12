Vakbonden voorspellen “stakingsgolf”: welke hinder moet u morgen verwachten? ADN

13 december 2018

16u22

Bron: Belga, VRT 17 Morgen organiseren de vakbonden een nationale actiedag. Onvrede over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht zullen tot een “stakingsgolf” leiden die over het land rolt, zo maken de bonden zich sterk. Een overzicht van de hinder die dat met zich zal meebrengen.

De lijst met bedrijven waar actie zal worden gevoerd, groeide de voorbije dagen steeds maar aan. De vakbonden toonden zich eerder deze week “verrast” door de grote stakingsbereidheid bij de werknemers. Het kan gaan om de organisatie van extra ondernemingsraden, het uitdelen van pamfletten, het opzetten van stakingsposten en het neerleggen van het werk. In Wallonië is ook sprake van het afsluiten van wegen en industriezones.

Industrie

Vooral in de industriële sectoren - zoals de voeding, metaal en textiel - zullen heel wat bedrijven verminderde of geen productie kennen.



Enkele grote metaal- en textielbedrijven waar volgens de bonden zal worden gestaakt: Volvo Cars en Trucks in Gent, Ontex in Eeklo, Dana en Bombardier in Brugge of Asco in Zaventem. In de voedingsnijverheid zal gestaakt worden bij AB InBev in Leuven, Campina in Aalter, Coca-Cola in Gent, het Delhaize-depot in Ninove en koekjesbakker Lotus Bakeries in Lembeke en Kaprijke.

Het Gentse havengebied mag zich aan piketten en stakingen verwachten. In de haven van Antwerpen zijn geen werkonderbrekingen gepland. Er zullen wel pamfletten worden uitgedeeld. In de grote chemiebedrijven in het Antwerpse zal wel worden actie gevoerd. Er is sprake van werkonderbrekingen bij onder meer Agfa, Borealis, Evonik en Arlanxeo in Zwijndrecht (het vroegere Lanxess).

Openbaar vervoer

Spoorreizigers zullen normaal geen hinder ondervinden van de actiedag. “Als er al hinder zou zijn, zal die zeer beperkt zijn”, melden de spoorwegen. Hetzelfde geldt voor de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB.

Bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn verwacht men wel “verstoorde dienstverlening”. “Doorgaans is de impact het grootst op de stadsnetten van Antwerpen en Gent, en in Vlaams-Brabant”, reageert De Lijn aan de VRT.

Luchthaven

Op de luchthaven zijn de bagage-afhandelaars opgeroepen om te staken. En die oproep zou “ruim worden opgevolgd”, klinkt het bij de bonden. “Er zal geen stakingspost staan, dus er zal wel afgehandeld worden. Maar er zal hinder zijn.”

Brussels Airport adviseert reizigers om enkel met handbagage te reizen. De luchthaven zegt samen met haar partners “alles in het werk te stellen om de impact voor de passagiers te beperken”. Vertragingen zijn evenwel niet uitgesloten. “Daarom adviseren we passagiers om enkel met handbagage te reizen en om voldoende tijd in te plannen om op de luchthaven te geraken”, luidt het. Dat wil niet zeggen dat het onmogelijk zal zijn om bagage in te checken, zegt de persdienst van Brussels Airport.

Ook voor de werking van de goederenluchthaven Brucargo kan de vakbondsactie gevolgen hebben. “Er zijn in verschillende bedrijven stakingen gepland en in andere bedrijven gaan we pamfletten uitdelen”, zegt Hans Elsen van de christelijke vakbond LBC. “Aan sommige bedrijven zullen stakingsposten staan, onder meer bij Swissport Cargo. Maar we gaan geen blokkade zetten op het rondpunt voor Brucargo.”

Onderwijs

De openbare sector zou weinig hinder ondervinden van de actiedag. Maar in het stedelijk onderwijs in Antwerpen zullen sommige scholen dichtblijven, bevestigt het scholennet. Dat zou vooral het geval zijn voor het kleuter- en basisonderwijs. Naar schatting één op de vier zou er dicht blijven. Opvang voor de kinderen is verzekerd, ouders worden ook vooraf verwittigd.

Afvalophaling

Ook de afvalophaling zou her en der worden verstoord, bijvoorbeeld in Limburg en Diest.

Post

Bij bpost wordt geen actie verwacht. “Wij verwachten dus ook geen structurele impact”, laat woordvoerster Barbara Van Speybroeck aan de VRT weten.

Blokkades

De vakbonden zullen op sommige plaatsen samenkomen. Dat is onder meer het geval in Brussel aan het Verbond van Belgsiche Ondernemingen (VBO) om 11.00 uur. De bonden trekken ook door de Leuvense binnenstad. Er zal geld voor goede doelen worden opgehaald. Ook in het Gentse zijn er verscheidene militantenbijeenkomsten, onder meer in de haven.

In Wallonië is er sprake van 24 urenstakingen in de regio van Charleroi en Luik. Zo zal de industriezone van Courcelles worden geblokkeerd. Ook elders in het zuiden van het land is sprake van stakingen en blokkades van industriezones.

Waarom actie?

Er is onvrede bij de werknemers over de pensioenmaatregelen van de regering, het mislukt overleg over de zware beroepen en de groeiende onrust over de koopkracht. Dat laatste is vooral de laatste weken gegroeid, onder invloed van de acties van de ‘gele hesjes’. “Het is een zweer die begint open te barsten”, omschrijven de vakbonden de groeiende eis om meer koopkracht.

Kop van Jut bij de werknemers zijn niet alleen de regering, maar ook de werkgevers. Het afspringen van het overleg over de zware beroepen wordt hen zwaar aangerekend. Daarom ook dat de metaal-, textiel- en voedingsbedrijven voorop lopen in de actie van morgen. De werknemers in die bedrijven oefenen zwaar werk uit - bijvoorbeeld in diepvriestemperaturen - en tillen zwaar aan het mislukt overleg over de zware beroepen.